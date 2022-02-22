В Грузии матч ЧЕ по регби против России анонсировали на украинском языке: россияне уже пожаловались в Европейскую федерацию
Союз регби Грузии на украинском языке анонсировал в соцсетях матч Грузия – Россия в рамках чемпионата Европы
Об этом сообщает "Трибуна".
Анонс матча Грузия – Россия на ЧЕ по регби написан на украинском и не был продублирован на грузинском или русском языках. Грузинские и наши фанаты высоко оценили жест в комментариях.
В России же пожаловались на сообщение в Европейскую федерацию регби, призвавшую грузин удалить сообщение.
"Руководство федерации обратилось к Rugby Europe с просьбой разобраться в этой ситуации. Нам ответили, что такие публикации недопустимы, что это нарушение регламента. RE просили грузинскую сторону убрать эту афишу, но они ничего не убрали, даже учитывая, что за это им грозит штраф. RE поддерживает нашу позицию по поводу недопустимости таких публикаций", – сказал пресс-секретарь российской стороны Антон Хализов.
Матч Грузия – Россия на чемпионате Европы по регби состоится 27 февраля на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси.
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