В Грузии конституционный суд разрешил начать процедуру импичмента президента Зурабишвили
16 октября суд Грузии признал президента страны Саломе Зурабишвили виновной в нарушении конституции, вопросы об импичменте пришлют парламенту
Об этом информирует Грузия Online .
По решению суда, шесть из девяти членов пленума поддержали импичмент президентки, а трое высказали свое особое мнение, которое будет добавлено к выводу.
Глава конституционного суда Мераб Турава заявил, что президент 31 августа, а также 1 и 6 сентября во время рабочих визитов за границу нарушила конституцию, выполняя свои представительские полномочия в сфере внешних отношений без согласия правительства.
Согласно статье 52 конституции Грузии, президент должен осуществлять представительские полномочия во внешних отношениях с согласия правительства. В то же время Зурабишвили посетила страны ЕС, хотя руководящий орган не дал ей разрешения на заграничные поездки.
После решения суда вопрос об импичменте направлен в парламент, где для устранения президента нужны голоса 100 депутатов, но "Грузинская мечта" имеет лишь 84 мандата.
Что известно о Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии в 2018 году благодаря поддержке "Грузинской мечты" и ее основателя, миллиардера Бидзины Иванишвили. Срок полномочий Зурабишвили истекает осенью 2024 года.
Отношения президента и правительства стали ухудшаться после начала войны в Украине. Зурабишвили не раз критиковала правительство за недостаточную поддержку Украины.
Так, в феврале Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны загнало себя в изоляцию своей нейтральной политикой по отношению к Украине на фоне широкомасштабной агрессии РФ. А в марте она обвинила правительство в том, что оно "говорит на одном языке с Москвой".
В августе Саломе Зурабишвили запланировала турне по Европе. В то же время правительство не одобрило ее визит в Германию, Украину, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль.
И 1 сентября "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента Зурабишвили из-за несогласованных с правительством визитов в Европу. Впрочем, у правящей партии не хватает необходимых для одобрения 100 голосов. Объявить импичмент Зурабишвили выйдет только при условии, что ей удастся привлечь часть депутатов от оппозиции.
3 октября конституционный суд Грузии начал рассмотрение вопроса о том, нарушила ли основной закон президент Саломе Зурабишвили, отправившись в зарубежные визиты без согласия правительства.
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