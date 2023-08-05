Об этом сообщает МИД Украины, пишет Общественное.

"Украинское посольство в Грузии установило связь с родными погибшей и взаимодействует с грузинскими властями для подготовки репатриации тела. Параллельно проверяем, не было ли других украинцев в поселке Шови", - говорится в сообщении МИД.

Ранее информационный портал Новости-Грузия сообщает, что количество погибших в Грузии увеличилось.

По состоянию на утро опознаны только 6 тел погибших, другие из-за значительных повреждений будут идентифицироваться с помощью ДНК.

Отмечается, что сейчас разыскивают еще двадцать человек, среди них семьи с детьми. Спасатели планируют добраться до коттеджей и дач, завалившихся землей к крыше.

Из зоны бедствия вертолетами эвакуировали более 200 человек, в том числе учеников школьного лагеря и постояльцев местной гостиницы.

В Грузии уже отменено подавляющее количество развлекательных мероприятий, несмотря на то, что официальным днем траура объявлена 7 августа.