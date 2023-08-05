В Грузии количество погибших из-за оползня возросло по меньшей мере до 12. Среди них есть украинка
Число погибших в результате оползня возле курортного поселка Шови в Грузии возросло до двенадцати. Также среди них есть украинка, ее ребенка ищут
Об этом сообщает МИД Украины, пишет Общественное.
"Украинское посольство в Грузии установило связь с родными погибшей и взаимодействует с грузинскими властями для подготовки репатриации тела. Параллельно проверяем, не было ли других украинцев в поселке Шови", - говорится в сообщении МИД.
Ранее информационный портал Новости-Грузия сообщает, что количество погибших в Грузии увеличилось.
По состоянию на утро опознаны только 6 тел погибших, другие из-за значительных повреждений будут идентифицироваться с помощью ДНК.
Отмечается, что сейчас разыскивают еще двадцать человек, среди них семьи с детьми. Спасатели планируют добраться до коттеджей и дач, завалившихся землей к крыше.
Из зоны бедствия вертолетами эвакуировали более 200 человек, в том числе учеников школьного лагеря и постояльцев местной гостиницы.
В Грузии уже отменено подавляющее количество развлекательных мероприятий, несмотря на то, что официальным днем траура объявлена 7 августа.
- 3 августа в Грузии в горном районе Рача произошел оползень у курортного поселка Шови. В регионе повреждены линии электропередач, разрушены дороги и мосты, связь работает с перебоями. Из зоны бедствия вывезено 210 человек.
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