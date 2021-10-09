В Грузии из-за обрушения дома в Батуми объявили общенациональный траур

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает newsgeorgia.ge .

По его словам, государство окажет помощь всем пострадавшим, а виновные будут наказаны.

Пятиэтажный дом с двумя пристроенными этажами рухнул в Батуми 8 октября. Известно о шести жертвах и двух пострадавших. Поиски трех человек под завалами продолжаются.

Предварительная причина обвала - грубое нарушение правил проведения ремонтно-строительных работ в первом этаже одного из частных домов.