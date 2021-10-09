В Грузии из-за обрушения дома в Батуми объявили общенациональный траур
В Грузии 11 октября объявили днем общенационального траура из-за обвала жилого дома в Батуми, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек
Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает newsgeorgia.ge .
По его словам, государство окажет помощь всем пострадавшим, а виновные будут наказаны.
Пятиэтажный дом с двумя пристроенными этажами рухнул в Батуми 8 октября. Известно о шести жертвах и двух пострадавших. Поиски трех человек под завалами продолжаются.
Предварительная причина обвала - грубое нарушение правил проведения ремонтно-строительных работ в первом этаже одного из частных домов.
- Напомним, 8 октября в расположенном на Черноморском побережье Грузии курортном городе Батуми произошло обрушение части подъезда 5-этажного жилого дома.
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