В Грузии гражданин РФ пытался сорвать флаг Украины с окна дома
Гражданин России пытался сорвать флаг Украины с окна дома жительницы Тбилиси. При этом мужчина нецензурно высказывался в адрес грузин
Об этом пишет Грузия Online .
Отмечается, что россиянин выражал недовольство из-за вывешенного флага Украины и оскорблял граждан Грузии.
Местная жительница заявила, что раньше чувствовала себя в своей стране в безопасности, но засилье россиян это изменило.
"Получается, что в стране, которая оккупирована Россией, у гражданина Грузии возникает проблема – причиной становится гражданин России, который оскорбляет только потому, что в знак солидарности с Украиной мы вывешиваем государственный флаг – это очень тревожный знак", – сказала она.
По данным МВД Грузии, только в период с января по сентябрь 2022 года в Грузию приехали более 112 тысяч россиян. Это, по информации ведомства, примерно в четыре раза больше, чем украинских беженцев в этой стране.
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