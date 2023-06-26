Об этом пишет Грузия Online .

Отмечается, что россиянин выражал недовольство из-за вывешенного флага Украины и оскорблял граждан Грузии.

Местная жительница заявила, что раньше чувствовала себя в своей стране в безопасности, но засилье россиян это изменило.

"Получается, что в стране, которая оккупирована Россией, у гражданина Грузии возникает проблема – причиной становится гражданин России, который оскорбляет только потому, что в знак солидарности с Украиной мы вывешиваем государственный флаг – это очень тревожный знак", – сказала она.

По данным МВД Грузии, только в период с января по сентябрь 2022 года в Грузию приехали более 112 тысяч россиян. Это, по информации ведомства, примерно в четыре раза больше, чем украинских беженцев в этой стране.