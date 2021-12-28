В Грузии граждане старше 50 лет получат выплаты за прививки против COVID-19
Грузия снизит до 50 лет возрастной порог для граждан, получающих одноразовую выплату от государства за прививку против COVID-19
Об этом сообщает IPN.
Руководитель оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе сказал, что возрастной порог для получения выплаты за прививку будет снижен.
Так, поощрение от государства в размере 200 лари (65 долларов) теперь смогут получать граждане Грузии от 50 лет. Раньше деньги выплачивали гражданам старше 60 лет.
"В январе продолжится программа поощрения, предусматривающая выплату 200 лари для лиц старше 60 лет. Возрастное ограничение будет снижено до 50 лет, с января помощь будут получать и те, кому более 50 лет", - говорится в сообщении.
- Напомним, 20 декабря в Грузии обнаружили первые случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон".
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