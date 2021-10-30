В Грузии экзитполы показывают противоположные результаты на выборах

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" .

Провластная телекомпания "Имеди" утверждает, что по данным экзитпола, проведенного компанией GORBI, кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" побеждают во всех крупных городах, в том числе в столице – Тбилиси. Их оппонентами были кандидаты от "Единого национального движения" – партии, основанной бывшим президентом Грузии – Михеилом Саакашвили.

Тбилиси:

Каха Каладзе ("Грузинская мечта") – 57,2%

Ника Мелия ("Национальное движение") – 42,8%

Кутаиси:

Йосеб Хахалеишвили ("Грузинская мечта") – 51,9%

Хатия Деканоидзе ("Национальное движение") – 48,1%

Рустави:

Нино Лацабидзе ("Грузинская мечта") – 53.8%

Давид Киркитадзе ("Национальное движение") – 46.2%

Батуми:

Арчил Чиковани ("Грузинская мечта") - 50.8%

Георгий Киртадзе ("Национальное движение") – 49.2%

По информации оппозиционной телекомпании "Мтавари", экзитпол для которой провела компания Anovaу, в Тбилиси и других крупных городах лидируют кандидаты от оппозиции.

Тбилиси:

Ника Мелия ("Национальное движение") – 51%

Каха Каладзе ("Грузинская мечта") – 49%

Зугдиди:

Анзор Мелия ("Национальное движение") – 53%

Мамука Цоцерия ("Грузинская мечта") – 47%

Рустави:

Давид Киркитадзе ("Национальное движение") – 53%

Нино Лацабидзе ("Грузинская мечта") – 47%

Кутаиси:

Хатия Деканоидзе ("Национальное движение") – 53%

Йосеб Хахалеишвили ("Грузинская мечта") – 47%.

Батуми:

Георгий Киртадзе ("Национальное движение") – 51%

Арчил Чиковани ("Грузинская мечта") – 49%.

В Грузии, 30 октября, прошел второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 15 муниципалитетов и пяти самоуправляющихся городов – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави, а также 42 мажоритарных депутата в 24 избирательных округах.

Напомним, 3 октября ЦИК Грузии сообщил, что оппозиционная партия "Единое национальное движение", неформальным лидером которой является бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, проиграла местные выборы правящей партии "Грузинская мечта".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb