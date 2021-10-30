В Грузии экзитполы показывают противоположные результаты на выборах
На местных выборах в Грузии экзитполы, проведенные по заказу провластного и оппозиционного телеканалов, показывают диаметрально противоположные результаты.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа" .
Провластная телекомпания "Имеди" утверждает, что по данным экзитпола, проведенного компанией GORBI, кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" побеждают во всех крупных городах, в том числе в столице – Тбилиси. Их оппонентами были кандидаты от "Единого национального движения" – партии, основанной бывшим президентом Грузии – Михеилом Саакашвили.
Тбилиси:
Каха Каладзе ("Грузинская мечта") – 57,2%
Ника Мелия ("Национальное движение") – 42,8%
Кутаиси:
Йосеб Хахалеишвили ("Грузинская мечта") – 51,9%
Хатия Деканоидзе ("Национальное движение") – 48,1%
Рустави:
Нино Лацабидзе ("Грузинская мечта") – 53.8%
Давид Киркитадзе ("Национальное движение") – 46.2%
Батуми:
Арчил Чиковани ("Грузинская мечта") - 50.8%
Георгий Киртадзе ("Национальное движение") – 49.2%
По информации оппозиционной телекомпании "Мтавари", экзитпол для которой провела компания Anovaу, в Тбилиси и других крупных городах лидируют кандидаты от оппозиции.
Тбилиси:
Ника Мелия ("Национальное движение") – 51%
Каха Каладзе ("Грузинская мечта") – 49%
Зугдиди:
Анзор Мелия ("Национальное движение") – 53%
Мамука Цоцерия ("Грузинская мечта") – 47%
Рустави:
Давид Киркитадзе ("Национальное движение") – 53%
Нино Лацабидзе ("Грузинская мечта") – 47%
Кутаиси:
Хатия Деканоидзе ("Национальное движение") – 53%
Йосеб Хахалеишвили ("Грузинская мечта") – 47%.
Батуми:
Георгий Киртадзе ("Национальное движение") – 51%
Арчил Чиковани ("Грузинская мечта") – 49%.
В Грузии, 30 октября, прошел второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 15 муниципалитетов и пяти самоуправляющихся городов – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави, а также 42 мажоритарных депутата в 24 избирательных округах.
- Напомним, 3 октября ЦИК Грузии сообщил, что оппозиционная партия "Единое национальное движение", неформальным лидером которой является бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, проиграла местные выборы правящей партии "Грузинская мечта".
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