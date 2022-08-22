English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир В Грузии четвертые сутки тушат лесной пожар

В Грузии четвертые сутки тушат лесной пожар

22 августа, 2022 понедельник
18:25
Мир

В грузинском муниципалитете Боржоми всю ночь проводились работы по тушению лесного пожара с участием нескольких сотен пожарных и военнослужащих, а также спецтехники

Об этом информируют Новости-Грузия.

Как сообщает местная телекомпания "Боржоми" со ссылкой на представителей местного МВД, тушение пожара возобновили утром 22 августа с помощью четырех вертолетов пограничной полиции. В настоящее время опасность распространения пожара на населенные пункты устранена.

Отмечается, что пожар в Боржомском районе тушат уже четвертые сутки. Возгорание возникло между селами Квабисхеви и Зоврети, на правом берегу реки Мтквари (Куры). В то же время ситуацию усугубляет ветер и горный рельеф, не позволяющий использовать пожарную технику.

По поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили к ликвидации пожара в Боржоми привлекли соответствующие службы МВД, минобороны, министерства регионального развития и министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

МВД мобилизовало в муниципалитете Боржоми 250 пожарных и спасателей, 50 пожарно-спасательных машин и другой техники. Кроме того, пожар контролируют с помощью дронов.

На месте мобилизовано 300 сотрудников отдела специального назначения МВД.

  • Напомним, в Португалии по состоянию на 10 июля из-за лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, травмировались 29 человек
  • 21 июля Италия, Польша и Словения объявили самый высокий уровень предупреждения о жаре, по всему континенту горят лесополосы.
  • Во Франции и Испании бушевали лесные пожары, тысячи людей вынуждены покинуть свои дома и спасаться
  • В Германии, на восточных землях Бранденбург и Саксония утром 26 июля усилились лесные пожары, вызванные чрезвычайно  засушливой погодой по всей Германии. Огонь охватил около 800 гектаров земли
  • В национальном парке Чешская Швейцария самый большой пожар десятилетия: огонь охватил территорию площадью 1000 гектаров
  • Кроме того, в Китае объявили первое за год национальное предупреждение о засухе. Власти борются с лесными пожарами и мобилизуют команды специалистов в бассейне реки Янцзы для защиты посевов от аномально высоких температур

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Грузия
Читайте также:
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
21 августа, 2022 воскресенье
Три новых образца вооружения для Украины: как они усилят ВСУ. Колонка Сергея Згурца
Олександр Кукурба
Автор Татьяна Яворськая
20 августа, 2022 суббота
Герои Украины. Александр Кукурба – воздушный задира, ставший ужасом для оккупантов
20 августа, 2022 суббота
Пилоты Ethiopian Airlines проспали посадку самолета. Проснулись от сигнала тревоги
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.47
    Покупка 39.47
    Продажа 40.28
  • EUR
    Покупка 39.6
    Продажа 40.6
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
22 августа
19:10
Инфографика
Цены на горючее сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:48
Посылки через почтоматы за 1 гривню: Новая почта объявила праздничный тариф ко Дню Независимости
18:38
Родственники пленных из Азовстали возмущены отказом депутатов голосовать за обращение по Оленовке к международным организациям
18:37
Обновлено
"Громко как никогда": украинцам предложили изобразить "символ тризуба" неоднозначным жестом
18:21
"Сохраните украинскую культуру": Минкульт запустил проект по сбору денег на восстановление разрушенного оккупантами наследия
18:18
Инфографика
Более 90% украинцев гордятся своим гражданством – опрос
18:14
Эксклюзив
Я видел, как враг сжигал кварталами дома с гражданским населением, - боец "Азова" Жаворонок
18:12
Женщина, которую ФСБ обвинила в теракте против дочери Дугина, не имеет никакого отношения к "Азову", – заявление полка
18:10
Эксклюзив
На допросах к азовцам относились хуже, чем к другим бойцам гарнизона Мариуполя - боец "Азова" Жаворонок
18:08
Обновлено
Оккупанты уже не смогут отремонтировать Антоновский мост, - депутат Херсонского облсовета
18:03
Обновлено
В Привате отвергают обвинения в блокировании счетов клиентов с оккупированных территорий – обновить информацию просят из соображений безопасности
17:53
Посольство Ирландии возвращается в Киев
17:46
"Представителей Красного Креста мы видели один раз, когда нас эвакуировали 17 числа": бойцы полка "Азов" рассказали о бездействии международных организаций
17:41
В Киеве задержали мужчину с партией психотропов на 50 млн грн: нарколаборатория работала в столичном гараже
17:30
Обновлено
Бойцы полка "Азов", освобожденные из российского плена, дали пресс-конференцию
17:27
Чехия Украина
Граждане Чехии за выходные пожертвовали в поддержку Украины более 24 млн чешских крон: отметили годовщину оккупации страны россиянами в 1968 году
17:12
Эксклюзив
Россияне рассказывали нам, что Украина не хочет обмена и мы никому не нужны, - военный ГУР Усиченко, освобожденный из плена
17:07
Враг обстрелял Запорожскую ТЭС, поврежден центральный тепловой пункт, – мэр Энергодара
17:02
Эксклюзив
Россияне пытали по 2-3 дня, а воды давали 600 граммов в двое суток, - боец "Азова" о пребывании в плену в Оленовке
16:51
Эксклюзив
Россияне били нас на допросах и хотели сбросить на нас все свои злодеяния, – боец "Азова" Чепурко
16:40
Аналитика
Война со скифами. Российская версия
16:30
Эксклюзив
Азовсталь
Допрашивать меня начали до того, как я получил антибиотики после ампутации - боец "Азова" о пытках в российском плену
16:24
Семья из Мелитополя работала на армию РФ и сдавала данные о перемещении ВСУ: на Запорожье разоблачили агентурную группу
16:20
На День Независимости в Харькове не будет работать метро и продлится увеличенный комендантский час
16:17
Эксклюзив
ВСУ успешно наносят огневое поражение оккупационной армии, - боец добровольческого формирования "Свободная Украина" Тетерук
15:59
Армия РФ совершила провокацию: глава Никопольской РВА призвал жителей побережья Каховского водохранилища покинуть улицы
15:56
Эксклюзив
КПВВ "Каланчак" на админчерте с временно оккупированным Крымом
На границе Херсонщины и Крыма усиленно проверяют мужчин, есть факты исчезновения людей: заместитель представителя Зеленского в АРК о выезде с оккупированных территорий
15:51
"Динамо" и еще три клуба отказались передавать права на показ матчей официальному транслятору УПЛ
15:51
Полякова сожгла свой кокошник на Лысой горе
15:39
Эксклюзив
Когда РФ перебросит большинство войск с Донбасса на Юг, будет удачный момент для атаки, - боец легиона "Свобода" Лысенко
15:33
Эксклюзив
"Хлопок" в Крыму - удар по репутации РФ, что является предпосылкой для освобождения полуострова, - военный эксперт Мусиенко
15:24
Противостояние кибератакам и борьба с дезинформацией: Украина и Польша будут сотрудничать в сфере киберзащиты
15:23
В войне с Россией погибли почти 9 тысяч украинских героев, - Залужный
15:20
Госспецсвязи предупреждает об усилении хакерских атак в День Независимости. Как обезопаситься
14:55
"Шахтер" объявил о переходе футболиста сборной Украины
14:47
В День Флага в марафоне "Единые новости" покажут концерт "Вечернего квартала"
14:40
Бойцы легиона "Свобода России" сбили антидроновым ружьем российский беспилотник "Орлан-10"
14:34
Дарья Дугина (Платонова) на "Азовстали". Лето 2022 года, оккупированный Мариуполь
ФСБ обвинила в убийстве дочери Дугина украинские спецслужбы
14:04
Эксклюзив
В ближайшее время Путин не решится на аварию на ЗАЭС, - экс-замначальника генштаба ВСУ Романенко
14:03
Приложение "Дия"
Водительское и техпаспорт из Дии будут отображаться в польском приложении mObywatel
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV