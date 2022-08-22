В Грузии четвертые сутки тушат лесной пожар
В грузинском муниципалитете Боржоми всю ночь проводились работы по тушению лесного пожара с участием нескольких сотен пожарных и военнослужащих, а также спецтехники
Об этом информируют Новости-Грузия.
Как сообщает местная телекомпания "Боржоми" со ссылкой на представителей местного МВД, тушение пожара возобновили утром 22 августа с помощью четырех вертолетов пограничной полиции. В настоящее время опасность распространения пожара на населенные пункты устранена.
Отмечается, что пожар в Боржомском районе тушат уже четвертые сутки. Возгорание возникло между селами Квабисхеви и Зоврети, на правом берегу реки Мтквари (Куры). В то же время ситуацию усугубляет ветер и горный рельеф, не позволяющий использовать пожарную технику.
По поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили к ликвидации пожара в Боржоми привлекли соответствующие службы МВД, минобороны, министерства регионального развития и министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
МВД мобилизовало в муниципалитете Боржоми 250 пожарных и спасателей, 50 пожарно-спасательных машин и другой техники. Кроме того, пожар контролируют с помощью дронов.
На месте мобилизовано 300 сотрудников отдела специального назначения МВД.
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