Об этом сообщает телеканал Mtavari .

Зрители освистали фронтмена группы Брендона Флаверса после того, как он пригласил на сцену российского барабанщика и стал рассказывать о братстве грузин с россиянами и о том, что "все люди братья".

Часть зрителей в знак протеста покинула зал.

"На концерте The Killers на сцену вывели российского барабанщика, которого мы сопровождали нашими возгласами, а солист со сцены "воспитывал" нас о братстве России и Грузии" – написала одна из посетительниц концерта Наталья Данелия.