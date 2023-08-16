В Грузии часть зрителей покинула концерт The Killers после слов вокалиста о братстве с россиянами
В Батуми часть зрителей покинула концерт американской группы The Killers после слов вокалиста о братстве с россиянами
Об этом сообщает телеканал Mtavari .
Зрители освистали фронтмена группы Брендона Флаверса после того, как он пригласил на сцену российского барабанщика и стал рассказывать о братстве грузин с россиянами и о том, что "все люди братья".
Часть зрителей в знак протеста покинула зал.
"На концерте The Killers на сцену вывели российского барабанщика, которого мы сопровождали нашими возгласами, а солист со сцены "воспитывал" нас о братстве России и Грузии" – написала одна из посетительниц концерта Наталья Данелия.
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