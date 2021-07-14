В Грузии 4 телеканала прекратили вещание: требуют отставки премьера из-за убийства журналиста
Грузинские СМИ прекратили вещание на сутки: требуют отставки премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, который назвал протесты в связи с убийством журналиста на марше ЛГБТ "попыткой заговора"
Об этом рассказывает " Радио Свобода ".
Четыре частных телеканала в Грузии - "Мтаваров", "Пирвели", "Формула" и "Кавкасия" - прекратили вещание на сутки с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили из-за недавнего нападения на ЛГБТ-активистов и журналистов, в результате чего погиб телеоператор Лексо Лашкарава.
Накануне, во время похорон оператора Лексо Лашкаравы, жестоко избитого радикалами 5 июля, вещание на 10 минут прекратили и региональные телекомпании.
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Ранее журналисты организовали акции протеста на проспекте Шота Руставели в Тбилиси с требованием отставки правительства.
Всего во время нападения были ранены 55 человек, 53 из которых были журналистами.
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Оппозиционные активисты обвиняют в нападении премьера Гарибашвили, который утром дня, на когда был запланирован Марш равенства, заявил, что мероприятие проводить нецелесообразно, потому что оно вызовет конфронтацию и является "неприемлемым для значительной части грузинского общества".
Грузинская православная церковь также призвала своих сторонников выйти на акцию против марша.
Дипломатические миссии из 18 стран и Европейского Союза осудили насилие и призвали правительство Грузии защитить конституционное право людей на мирные собрания.
- Напомним, 5 июля на журналистов в Тбилиси напала агрессивная толпа , недовольная акцией в поддержку ЛГБТ-сообщества.
- 11 июля в Грузии умер оператор телекомпании TV Pirveli Лексо Лашкарава , которого избили участники акции протеста против марша в поддержку ЛГБТ.
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