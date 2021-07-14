В Грузии 4 телеканала прекратили вещание: требуют отставки премьера из-за убийства журналиста

Об этом рассказывает " Радио Свобода ".

Четыре частных телеканала в Грузии - "Мтаваров", "Пирвели", "Формула" и "Кавкасия" - прекратили вещание на сутки с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили из-за недавнего нападения на ЛГБТ-активистов и журналистов, в результате чего погиб телеоператор Лексо Лашкарава.

Накануне, во время похорон оператора Лексо Лашкаравы, жестоко избитого радикалами 5 июля, вещание на 10 минут прекратили и региональные телекомпании.



Читайте также: Премьер Грузии назвал "попыткой заговора" протесты в стране, начавшиеся после убийства журналиста противниками ЛГБТ

Ранее журналисты организовали акции протеста на проспекте Шота Руставели в Тбилиси с требованием отставки правительства.

Всего во время нападения были ранены 55 человек, 53 из которых были журналистами.



Читайте также: МВД Грузии заявило, что причиной смерти избитого противниками ЛГБТ журналиста "могла стать передозировка наркотиками"

Оппозиционные активисты обвиняют в нападении премьера Гарибашвили, который утром дня, на когда был запланирован Марш равенства, заявил, что мероприятие проводить нецелесообразно, потому что оно вызовет конфронтацию и является "неприемлемым для значительной части грузинского общества".

Грузинская православная церковь также призвала своих сторонников выйти на акцию против марша.

Дипломатические миссии из 18 стран и Европейского Союза осудили насилие и призвали правительство Грузии защитить конституционное право людей на мирные собрания.