В группу по созданию Спецтрибунала для РФ входит уже 30 стран, присоединилась Греция
В коалицию стран по созданию Специального трибунала для РФ входит уже 30 стран, присоединилась Греция
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.
"Я рад сообщить, что стран уже 30. Присоединилась сегодня Греция к этой группе. На выходных было 29 стран. Я тогда сказал, что я не сомневаюсь, что до следующей встречи будет еще больше участников, и мы уже видим, что это начало происходить. Задача группы просто - когда ты туда входишь, соглашаешься с тем, что должен быть создан отдельный, специальный трибунал для преследования РФ за преступление агрессии", - сказал Кулеба.
Задача группы – наработать юридические пути создания трибунала и решения его юридических вопросов, прежде всего иммунитетов президента РФ Путина и его ближайшего окружения.
- Ранее Кулеба заявлял, что в коалицию, поддерживающую создание специального трибунала для России за преступление агрессии входят уже 29 стран .
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