В группу по созданию Спецтрибунала для РФ входит уже 30 стран, присоединилась Греция

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

"Я рад сообщить, что стран уже 30. Присоединилась сегодня Греция к этой группе. На выходных было 29 стран. Я тогда сказал, что я не сомневаюсь, что до следующей встречи будет еще больше участников, и мы уже видим, что это начало происходить. Задача группы просто - когда ты туда входишь, соглашаешься с тем, что должен быть создан отдельный, специальный трибунал для преследования РФ за преступление агрессии", - сказал Кулеба.

Задача группы – наработать юридические пути создания трибунала и решения его юридических вопросов, прежде всего иммунитетов президента РФ Путина и его ближайшего окружения.