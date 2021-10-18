В Греции зажгли огонь Олимпиады-2022
В греческой Олимпии состоялась церемония зажжения огня Олимпиады-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Олимпийский огонь зажгли на торжественном событии, которое сумели посетить зрители из-за пандемии коронавируса. В церемонии принял участие глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, который выступил с речью.
Эстафету огня, который будет доставлен в Пекин, начал греческий горнолыжник Иоаннис Антониу.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
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