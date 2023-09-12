В Греции заработал украинский образовательный хаб
11 сентября украинский хаб цифровых образовательных центров заработал в Афинах, где будут обучать актуальным навыкам беженцев всех возрастов, а школьники могут наверстать пропущенное в учебе
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
"Сеть украинских образовательных хабов (цифровых образовательных центров — DLC) реализует концепцию обучения на протяжении жизни (Life Long Learning) с целью развития человеческого капитала Украины. Учиться и приобретать актуальные навыки в центрах могут как дети, так и взрослые. Также школьники могут наверстать пропущенное в обучении - все в интерактивной познавательной форме", - говорится в заявлении.
Сообщается, что хаб в Греции - уже 21-е заведение сети украинских образовательных центров, работающих с начала полномасштабной войны. В настоящее время украинские беженцы могут присоединиться к обучению в Польше, Словакии, Венгрии, Чехии, Болгарии, Швейцарии, Германии, Испании, Австрии и Великобритании. Также хабы есть и в Украине.
Мария Богуслав, которая координирует украинские образовательные хабы, рассказала, что их главный план - создать такие центры во всех областях Украины и там, где сейчас живут украинские дети. Больше всего потребность в таких хабах в громадах, которые больше всего понесли потери от войны.
Справочно. Украинский образовательный хаб – это социальный инновационный проект. Его миссия - обеспечить системную реализацию концепции "Обучение на протяжении жизни" (Life Long Learning) в Украине и за рубежом, предоставив возможность всем желающим бесплатно получить или улучшить навыки, которые нужны каждому и сейчас пользуются спросом на рынке труда. Проект дает возможность украинцам реализовать себя.
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