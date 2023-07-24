В Греции зафиксировали новый температурный рекорд
В воскресенье, 23 июля, в Греции зарегистрировали самый высокий показатель температуры воздуха за все время. Новый температурный рекорд составляет +46,4 °C
Об этом сообщает Ekathimerini.
Национальная обсерватория Афин в воскресенье с помощью автоматических метеорологических станций зарегистрировала новый максимальный температурный рекорд.
Отмечается, что в греческом городе Гитео, расположенном в регионе Пелопоннес, абсолютная максимальная температура достигла отметки 46°.
"Это установило новый рекорд высокой температуры, который когда-либо регистрировался в Греции с начала измерения в 2006 году", - говорится в сообщении.
Что известно об аномальной жаре в мире
К концу апреля в Испании зафиксировали температурный рекорд: в некоторых регионах воздух уже прогрелся до 38,8 ℃. Экстремальная жара в апреле 2023 года затронула также соседние Марокко, Алжир и Португалию.
19 июня сообщалось , что из-за сильной жары в индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар за последние три дня погибли 98 человек, еще 400 находятся в больнице.
В конце июня стало известно, что в США несколько недель держится рекордная температура воздуха, достигающая 50 градусов, на юге Техаса известно о гибели двух человек.
19 июля немецкие врачи призвали ввести сиесту или полуденный сон как способ борьбы с повышением летней температуры, препятствующей производительности труда.
Почти целый июль в Европе наблюдается рекордно высокая температура – Италия объявила красный уровень тревоги для 16 городов.
Ученые объяснили , почему 2023 год стал столь жарким и предупредили, что эти рекордные температуры ухудшатся, даже если человечество резко сократит выбросы газа, которые нагревают планету.
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