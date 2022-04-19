В Греции задержан российский нефтяной танкер

Об этом сообщает DW .

По информации "Афинского македонского агентства новостей" , судно было задержано еще 15 апреля по требованию греческого управления по борьбе с отмыванием денег. Из-за повреждения танкера его на буксире сопровождали в порт полуострова Пелопоннес. Там нефть должны были перегрузить в другой танкер, поскольку ограничительные меры касаются только самого судна, а не его груза.

Из-за неблагоприятных условий танкер стал на якорь у входа в бухту Каристос у острова Эвбея. На судне находятся 19 российских моряков.

По данным сервиса слежки за кораблями Marine Traffic, танкер 9 апреля отправился из турецкого порта Мармара-Эреглиси. Судно находится под управлением "ТрансМорФлота".

8 апреля ЕС ввел в действие пятый пакет санкций против России, включающий запрет на вход российских кораблей в европейские порты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb