В Греции задержан российский нефтяной танкер
Из-за введения ЕС санкции против РФ в Греции был задержан нефтяной танкер под флагом России
Об этом сообщает DW .
По информации "Афинского македонского агентства новостей" , судно было задержано еще 15 апреля по требованию греческого управления по борьбе с отмыванием денег. Из-за повреждения танкера его на буксире сопровождали в порт полуострова Пелопоннес. Там нефть должны были перегрузить в другой танкер, поскольку ограничительные меры касаются только самого судна, а не его груза.
Из-за неблагоприятных условий танкер стал на якорь у входа в бухту Каристос у острова Эвбея. На судне находятся 19 российских моряков.
По данным сервиса слежки за кораблями Marine Traffic, танкер 9 апреля отправился из турецкого порта Мармара-Эреглиси. Судно находится под управлением "ТрансМорФлота".
- 8 апреля ЕС ввел в действие пятый пакет санкций против России, включающий запрет на вход российских кораблей в европейские порты.
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