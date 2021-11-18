В Греции во время учений разбился истребитель F-16
В четверг, 18 ноября, во время учений разбился греческий истребитель Block 52+ F-16
Об этом сообщает Kathimerini .
Авария произошла в 15:40 на территории авиабазы Андравида на северо-западе Пелопоннеса во время планового тренировочного полета.
Отмечается, что пилот находится в безопасности, поскольку успел покинуть самолет. В качестве предепредительной меры его доставили в больницу.
Повреждение самолета произошло при приземлении F-16 после тренировочного полета, сообщает Генеральный штаб авиации.
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