В Греции во время учений разбился истребитель F-16

Об этом сообщает Kathimerini .



Авария произошла в 15:40 на территории авиабазы Андравида на северо-западе Пелопоннеса во время планового тренировочного полета.



Отмечается, что пилот находится в безопасности, поскольку успел покинуть самолет. В качестве предепредительной меры его доставили в больницу.



Повреждение самолета произошло при приземлении F-16 после тренировочного полета, сообщает Генеральный штаб авиации.



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