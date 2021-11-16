В Греции в знак протеста из-за последствий пандемии закрылись кофейни и рестораны
Во вторник 16 ноября в разных греческих городах закрылись заведения общественного питания в знак протеста владельцев, не получивших финансовую помощь в результате ущерба, нанесенного COVID-19
Об этом сообщает Associated Press.
В Афинах, Салониках и других городах закрылись рестораны, таверны и кафе.
Владельцы заведений бастуют и требуют от государства выплатить финансовую помощь для поддержки бизнеса, пострадавшего из-за последствий пандемии коронавируса.
В центре Афин между митингующими и полицией, пытавшейся их остановить, возникли столкновения. На севере страны, в Салониках протестующие поставили пустой гроб у здания правительства, а в третьем по величине городе Патры люди вышли на марш с черными шариками.
Лидер крупнейшей в Греции ассоциации малого бизнеса Гиоргос Каватас заявил, что предприниматели требуют налоговых льгот и субсидий на аренду от правительства.
Греция страдает от самых высоких показателей заболеваемости COVID-19 за все время пандемии и наибольшей смертности за последние шесть месяцев. Правительство возобновило ограничения, которые распространяется примерно на треть населения, которое все еще не вакцинировано.
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