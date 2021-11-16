В Греции в знак протеста из-за последствий пандемии закрылись кофейни и рестораны

Об этом сообщает Associated Press.



В Афинах, Салониках и других городах закрылись рестораны, таверны и кафе.



Владельцы заведений бастуют и требуют от государства выплатить финансовую помощь для поддержки бизнеса, пострадавшего из-за последствий пандемии коронавируса.



В центре Афин между митингующими и полицией, пытавшейся их остановить, возникли столкновения. На севере страны, в Салониках протестующие поставили пустой гроб у здания правительства, а в третьем по величине городе Патры люди вышли на марш с черными шариками.



Лидер крупнейшей в Греции ассоциации малого бизнеса Гиоргос Каватас заявил, что предприниматели требуют налоговых льгот и субсидий на аренду от правительства.



Греция страдает от самых высоких показателей заболеваемости COVID-19 за все время пандемии и наибольшей смертности за последние шесть месяцев. Правительство возобновило ограничения, которые распространяется примерно на треть населения, которое все еще не вакцинировано.



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