Об этом сообщает Kathimerini.

Отмечается, что падение произошло около 15:00 25 июля в греческом городе Карист на юге Эвбеи.

По данным местных СМИ, разбившийся самолет принадлежит авиакомпании Canadair. По предварительной информации, на его борту во время авиакатастрофы находились два летчика.

В настоящее время идет поисково-спасательная операция с привлечением вертолетов.

В соцсетях распространились кадры момента падения самолета.