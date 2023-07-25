В Греции упал самолет, тушивший лесные пожары
На одном из крупнейших греческих островов Эвбея в Эгейском море во время тушения масштабных лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, упал самолет
Об этом сообщает Kathimerini.
Отмечается, что падение произошло около 15:00 25 июля в греческом городе Карист на юге Эвбеи.
По данным местных СМИ, разбившийся самолет принадлежит авиакомпании Canadair. По предварительной информации, на его борту во время авиакатастрофы находились два летчика.
В настоящее время идет поисково-спасательная операция с привлечением вертолетов.
В соцсетях распространились кадры момента падения самолета.
- 23 июля сообщалось , что на острове Родос в Греции из-за рекордной жары по всей Европе бушуют лесные пожары. Около 3,5 тысячи человек были эвакуированы из домов и гостиниц.
- В тот же день в греческом городе Гитео зарегистрировали самый высокий показатель температуры воздуха за все время. Новый температурный рекорд составляет 46,4 °C.
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