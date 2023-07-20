В Греции ученые создали 10 биобанков, используя возможности ИИ
В Греции ученые из Ионического университета с помощью возможностей искусственного интеллекта создали 10 биобанков, охватывающих данные пяти категорий заболеваний
Об этом пишет Ekathimerini .
Эти биобанки охватывают пять основных категорий заболеваний: неврологические, невропатологические и психиатрические расстройства, инфекционные и онкологические заболевания.
Передовые инструменты искусственного интеллекта исследователи используют для обработки биомедицинских данных с целью стимулирования исследований в борьбе с серьезными заболеваниями. Они могут внести значительный вклад в различные сферы, в частности, углубить понимание болезней, открыть новые биомаркеры и революционные подходы к терапии.
Биобанки, созданные с использованием возможностей искусственного интеллекта, охватывают широкий спектр цифровых данных, в том числе данные медицинской визуализации, данные молекулярной биологии и клинические данные. В общей сложности они содержат более 5 миллионов единиц данных, связанных с экспрессией генов, более 50 тысяч наборов данных визуализации, а также результаты более 300 независимых исследований.
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