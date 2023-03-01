В Греции столкнулись пассажирские и грузовые поезда. Есть погибшие и десятки раненых
В ночь с 28 февраля на 1 марта в Греции произошла катастрофа - столкнулись пассажирские и грузовые поезда
Об этом сообщает EPT News.
Масштабная катастрофа произошла в греческом Темпе, вблизи города Лариса. В результате аварии, в которой столкнулись грузовой и пассажирский поезда, погибли по меньшей мере 16 человек.
После столкновения начался пожар, а три пассажирских вагона сошли с рельсов. Пока нет информации о причинах аварии.
По информации Proto Thema, поезд отправлялся из Афин, в нем было 430 пассажиров. На место крушения прибыло 30 более скорых. Известно о 85 раненых, из них почти половина в тяжелом состоянии.
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