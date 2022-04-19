В Греции состоится благотворительный концерт Афинского оркестра в поддержку украинских детей-беженцев
Афинский государственный оркестр и скрипач-виртуоз Леонидас Кавакос выступят на благотворительном концерте, чтобы помочь детям - беженцам из Украины
Об этом сообщает ekathimerini.com.
Шоу пройдет в Афинском концертном зале 4 июня. Концерт организуют при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Деньги, вырученные за билеты, будут направлены для помощи детям - беженцам из Украины.
Программа концерта была утверждена во время встречи скрипача Леонидаса Кавакоса со всеми членами Афинского государственного оркестра. Об этом написали на Facebook-странице оркестра.
- Напомним, по состоянию на 16 апреля, с начала полномасштабной войны в Украину в Грецию прибыло 20 094 украинских беженца, из них 5754 дети.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное