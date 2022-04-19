В Греции состоится благотворительный концерт Афинского оркестра в поддержку украинских детей-беженцев

Об этом сообщает ekathimerini.com.



Шоу пройдет в Афинском концертном зале 4 июня. Концерт организуют при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Деньги, вырученные за билеты, будут направлены для помощи детям - беженцам из Украины.



Программа концерта была утверждена во время встречи скрипача Леонидаса Кавакоса со всеми членами Афинского государственного оркестра. Об этом написали на Facebook-странице оркестра.

Напомним, по состоянию на 16 апреля, с начала полномасштабной войны в Украину в Грецию прибыло 20 094 украинских беженца, из них 5754 дети.