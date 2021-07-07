В Греции с 8 июля вернут карантин для клубов и баров

Об этом сообщает Ekathimerini, передает Европейская правда .

Бары, клубы и другие развлекательные заведения с 8 июля позволят обслуживать только гостей, которые будут сидеть за столами.

Заместитель министра гражданской защиты Никос Гардалиас заявил, что предприятия, которые нарушают правила, получат большие штрафы.

Он предупредил, что частота выявления индийского варианта коронавируса "дельта" растет, особенно среди молодежи, и в этом частично обвиняют бары и клубы.

"Дельта" начала преобладать, и невакцинированные подвергаются опасности. С прошлого понедельника мы зафиксировали скачок новых случаев, количество которых выросло почти втрое. Новые случаи были выявлены в основном у людей молодого возраста и в основном во время развлекательных мероприятий в клубах и барах, которые способствуют распространению ", - сказал он.

Организациям, которые нарушают правила, грозит штраф в размере 5000 евро и закрытие на семь дней. Второе нарушение приведет к усилению штрафа, а третье - к конфискации лицензии на предпринимательство.