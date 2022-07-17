В Греции разбился украинский самолет "Антонов", следовавший из Сербии в Иорданию
Грузовой самолет "Антонов-12", следовавший из Сербии в Иорданию, разбился на севере Греции
Об этом сообщает греческое издание ERT .
Охваченный пламенем самолет "Антонов-12", принадлежавший украинской компании, упал недалеко от Салоник. По состоянию на 1:30 идет операция по ликвидации огня.
По неподтвержденной информации, самолет перевозил груз боеприпасов из Сербии в Иорданию, а на борту находились 8 членов экипажа, все погибли. Испарения от груза считают опасными и токсичными.
Информация от Службы гражданской авиации подтверждает, что один из четырех двигателей загорелся, поэтому был произведен поворот на 180 градусов. Самолет планировал совершить аварийную посадку в аэропорту Кавалы. Возможно, при посадке самолет сорвал кабели.
"С 22:15 воздушное судно летело медленно. В течение 20 минут все видели пламя в двигателе. Когда он прошел гору Пангео, была видна вспышка ударного взрыва. В течение часа жители слышали взрывы", - сказал очевидец, находившийся в 17 км от места крушения
Сербские СМИ пока не подтверждают, что самолет вылетел из Белграда.
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