В Греции проходят выборы в парламент
В Греции 21 мая проходит голосование на парламентских выборах. Среди фаворитов – действующая власть и левая оппозиция
Об этом сообщает Reuters .
Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени и должны закрыться в 19:00. Право голоса имеют немногим менее 10 млн человек.
"Новая демократия" во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом набирает 31-38%, за ней следует оппозиционная левая партия СИРИЗА, отстающая на 4-7%. По данным социологов, для полной победы одной из сил нужно набрать более 45%.
Кризис стоимости жизни занял ведущее место в кампании, и партии пытаются привлечь избирателей обещаниями повысить минимальную заработную плату и создать новые рабочие места.
Если ни одна из партий не одержит победы, президент Греции Екатерина Сакелларопулу даст трем ведущим партиям трехдневный мандат на формирование правительства. Если это не получится, она назначит временное правительство, которое начнет подготовку к новым выборам.
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