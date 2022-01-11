В Греции представителям ЛГБТК+ разрешили быть донорами крови
В Греции разрешили быть донорами крови представителям ЛГБТК+ после запрета в течение более 40 лет
Об этом сообщает Ekathimerini.
Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис подписал указ о новой форме, которую заполняют потенциальные доноры крови. Теперь в новой форме не будет пункта, запрещающего жертвовать кровь мужчинам, у которых были однополые сексуальные отношения.
Отмечается, что многие страны ввели контроль над донорами крови после эпидемии ВИЧ и СПИДа в конце прошлого века. В Греции соответствующий запрет вступил в силу еще в 1977 году.
Кроме того, ограничения продолжают действовать в Иране, Китае и Турции.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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