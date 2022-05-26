В Греции пожар уничтожил 20 тонн вещей, подаренных для украинских беженцев
В четверг, 26 мая, в складском помещении вблизи порта Пирей возник пожар. Там хранили одежду и одеяла, которые местные жители отдали для вынужденно перемещенных людей из Украины
Об этом пишет Alarabiya News.
"Люди каждый день приходят сюда, чтобы пожертвовать. Мне очень жаль видеть, что пожертвования уничтожены", – сказал Джон Спанолиос, основатель группы помощи.
Спикер спасателей сообщил, что пожар ликвидирован, а причины устанавливаются. Никто не травмировался. Координатор помощи Ирина Бортник добавила, что склад медикаментов и еды не пострадал.
Издание добавляет, что Греция принимает более 30 тыс. беженцев из Украины, в том числе около 8 тыс. несовершеннолетних.
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину свыше 6,5 млн украинцев вынужденно уехали за границу.
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