English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная беженцы из Украины В Греции пожар уничтожил 20 тонн вещей, подаренных для украинских беженцев

В Греции пожар уничтожил 20 тонн вещей, подаренных для украинских беженцев

26 мая, 2022 четверг
16:27
беженцы из Украины

В четверг, 26 мая, в складском помещении вблизи порта Пирей возник пожар. Там хранили одежду и одеяла, которые местные жители отдали для вынужденно перемещенных людей из Украины

Об этом пишет Alarabiya News.

"Люди каждый день приходят сюда, чтобы пожертвовать. Мне очень жаль видеть, что пожертвования уничтожены", – сказал Джон Спанолиос, основатель группы помощи.

Спикер спасателей сообщил, что пожар ликвидирован, а причины устанавливаются. Никто не травмировался. Координатор помощи Ирина Бортник добавила, что склад медикаментов и еды не пострадал.

Издание добавляет, что Греция принимает более 30 тыс. беженцев из Украины, в том числе около 8 тыс. несовершеннолетних.

  • С начала полномасштабного вторжения России в Украину свыше 6,5 млн украинцев вынужденно уехали за границу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Читайте также:
газ
25 мая, 2022 среда
Европа согласилась платить Путину за газ рублями, - The Washington Post
Павло Клімкін
24 мая, 2022 вторник
"В Европе есть определенные тревожные звоночки, и наша задача, чтобы они не перешли в какой-нибудь другой звук", - Павел Климкин
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
25 мая, 2022 среда
Китай подтолкнул Путина начать войну против Украины, - Пионтковский
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.62
    Покупка 34.62
    Продажа 35.92
  • EUR
    Покупка 36.32
    Продажа 38.1
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
26 мая
17:24
На фото украинский флаг, нарисованный на улице в Латвии
В Латвии продлили помощь украинцам еще на 30 дней
16:58
Инфографика
Украина раша война
92% украинцев негативно относятся к России, положительно – только 2%, - опрос
16:57
Турция договаривается с Россией и Украиной о коридоре для экспорта зерна, – Reuters
16:57
На фото школа в Таллинне, в которой будут учиться украинские дети
В Таллине откроют школу для 800 украинских детей
16:56
Россияне готовятся расширить братскую могилу в Мариуполе и использовать это для информатаки против Украины, - советник мэра
16:54
Латвийские "стингеры" с первых часов полномасштабной агрессии России спасали наших людей, - Зеленский поблагодарил Латвию за поддержку
16:38
В Турции поймали главаря ИГИЛ Аль-Курайши, - Odatv
16:35
Эксклюзив
Украинцы получают фосфорные отравления, поэтому пулевые ранения кажутся счастьем, - глава мобильного госпиталя Друзенко
16:33
Шестерых людей подозревают в коллаборационизме в Старобельске
16:30
ScienceForUkraine: украинским ученым и студентам предлагают работу, стажировку и обучение в престижных вузах мира
16:21
Украинские военные хирурги провели уникальную операцию по удалению почки после огнестрельного ранения
16:14
Оккупанты объявляют выдачу паспортов, чтобы потом использовать жителей области, в частности, в мобилизационных мероприятиях, – председатель Запорожской ОВА
16:03
Украинская разведка перехватила разговор оккупантов с подробностями расстрела работника Запорожской АЭС Сергея Швеца
15:58
Премьер-министр Финляндии Марин встретилась с Владимиром Зеленским
15:47
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Инициаторы заявления Медведчука думали, что навредят Порошенко, а ударили по Зеленскому, - нардеп Княжицкий
15:39
Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС, это запустит экономику, - Глеб Вышлинский
15:38
Харьков снова обстреляли: известно по меньшей мере о 7 пострадавших и 4 погибших
15:37
В Украине появится единая база вакансий с обновлением в режиме реального времени
15:31
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Единый телемарафон не помогает победить Россию в информационной войне, – нардеп Княжицкий
15:30
Украинский политик об Анджее Дуде: самый большой друг Украины в мире
15:28
Нанес государству ущерб на $6 млн: экс-директора госпредприятия будут судить за служебную халатность
15:27
Турция заявила, что не намерена отказываться от российского газа
15:25
Для пополнения запасов ВСУ на Азовсталь авиация совершала 7 вылетов – Буданов
15:24
ПЦУ просит Вселенского патриарха Варфоломея лишить главу РПЦ Кирилла (Гундяева) престола
15:16
КСУ
У Зеленского заявили о необходимости "переосмыслить необходимость существования КСУ"
14:54
Эксклюзив
Россияне так боятся беспилотников ВСУ, что обстреливают даже из ЗРК "Панцирь-С1" и "Бук", - директор "Атлон-Авиа" Вьюнник
14:51
Интервью
Ласковая украинизация должна закончиться. Должен быть закон и санкции за его невыполнение, – Виктор Винник
14:47
Национальное информбюро запустило горячую линию по розыску пленных и пропавших во время войны
14:33
Эксклюзив
Николай Княжицкий
После войны западные инвестиции должны пойти в Украину большим потоком, - нардеп Княжицкий
14:23
Дания
Южная Корея и Дания будут работать над совместным экспортом плавучих АЭС, - издание Neimagazine
14:13
МВФ
Внешнее финансирование Украины улучшилось. Осталось сделать его ритмичным, – МВФ
14:12
Россияне обстреляли Николаевщину: погибла женщина, еще 14 человек получили ранения
14:06
Эксклюзив
Украинские беспилотники "Фурия" помогают ВСУ уничтожать рашистов с 2014 года, - директор "Атлон-Авиа" Вьюнник
13:56
Олаф Шольц
Германия не примет навязанный Россией мир, - Шольц на Давосском форуме
13:53
Эксклюзив
По месту расположения бойцов полка "Сафари" враг нанес ракетные удары в Запорожье, - депутат облсовета
13:50
доллар
НБУ пока оставит неизменным фиксированный курс гривны, - заместитель главы Нацбанка Гелетий
13:47
Оккупанты обстреляли Херсонщину из "ураганов": повреждены дома, двое гражданских получили ранения
13:42
Премьер-министр Финляндии Марин посетила Ирпень
13:42
Зеленский посмертно наградил военного и журналиста Александра Махова орденом "За мужество" III степени
13:41
Польша заставила 700 украинских беженцев вернуть социальные выплаты
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV