В Греции обрушился мост: по меньшей мере двое погибших и десятки пострадавших
В воскресенье, 23 июля, в Греции обрушился мост на въезде в Патру. В результате погибли по меньшей мере два человека, еще около десятка пострадали
Об этом пишет Metro.
Отмечается, что в момент оползня под мостом находилась группа ромов, которая спасалась от жары. Под обрушенными бетонными плитами может находиться большое количество людей.
"Мы можем подтвердить, что мост обрушился. Мы работаем на месте происшествия. Есть люди в ловушке, но мы не знаем точного количества", - сообщили в пожарные.
По данным издания, спасательные операции продолжаются, а десятки пожарных работают над разборкой завалов. Из Афин на помощь направили пожарных и полицейских.
Так известно, что строительство моста, расположенного на въезде в Окружную дорогу, продолжалось в течение двух лет.
- 11 мая произошло обрушение моста в финском городе Эспоо. Инцидент вызвал травму почти 30 человек.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.34
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное