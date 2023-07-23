В Греции обрушился мост: по меньшей мере двое погибших и десятки пострадавших

Об этом пишет Metro.

Отмечается, что в момент оползня под мостом находилась группа ромов, которая спасалась от жары. Под обрушенными бетонными плитами может находиться большое количество людей.

"Мы можем подтвердить, что мост обрушился. Мы работаем на месте происшествия. Есть люди в ловушке, но мы не знаем точного количества", - сообщили в пожарные.

По данным издания, спасательные операции продолжаются, а десятки пожарных работают над разборкой завалов. Из Афин на помощь направили пожарных и полицейских.

Так известно, что строительство моста, расположенного на въезде в Окружную дорогу, продолжалось в течение двух лет.