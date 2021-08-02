В Греции невакцинированным учителям предлагают урезать зарплату

Об этом рассказывает Ekathimerini .



Соответствующее решение разрабатывают в министерстве образования Греции.

Новые правила, которые разрабатываются для обеспечения безопасного учебного процесса в школах и университетах, касаться администрации, преподавательского состава и всего персонала учреждения.

Помимо сокращения выплат, постоянный работник может быть совсем отстранен от работы без сохранения заработной платы, пока не пройдет вакцинацию, а с временным персоналом могут приостановить сотрудничество.



Ранее в Греции постановили, что студенты получат доступ к аудитории университетов только при условии вакцинации или прохождения еженедельного экспресс-теста. Согласно заявлению, опубликованной в начале июля, эти меры уже приняты Сенатом Афинского университета.



Отметим, учебный год в университете Афин начинается в октябре.



