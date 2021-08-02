В Греции невакцинированным учителям предлагают урезать зарплату
Преподаватели, которые откажутся пройти вакцинацию или регулярное тестирование на COVID-19 перед возвращением к работе, будут получать меньшую зарплату
Об этом рассказывает Ekathimerini .
Соответствующее решение разрабатывают в министерстве образования Греции.
Новые правила, которые разрабатываются для обеспечения безопасного учебного процесса в школах и университетах, касаться администрации, преподавательского состава и всего персонала учреждения.
Помимо сокращения выплат, постоянный работник может быть совсем отстранен от работы без сохранения заработной платы, пока не пройдет вакцинацию, а с временным персоналом могут приостановить сотрудничество.
Ранее в Греции постановили, что студенты получат доступ к аудитории университетов только при условии вакцинации или прохождения еженедельного экспресс-теста. Согласно заявлению, опубликованной в начале июля, эти меры уже приняты Сенатом Афинского университета.
Отметим, учебный год в университете Афин начинается в октябре.
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