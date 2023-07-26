В Греции из-за масштабных лесных пожаров погибли три человека
По состоянию на среду, 26 июля, в результате масштабных лесных пожаров в Греции погибли по меньшей мере три человека. Власти страны призывают жителей быть готовыми к трудным дням борьбы со стихией впереди
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что среди погибших - два пилота самолета Canadair CL-215, упавшего во время тушения лесных пожаров на острове Эвия. Мужчинам было 34 и 27 лет.
Кроме этого, государственная телекомпания ERT отдельно сообщила об обнаружении в труднодоступном районе острова Эвия сожженного тела 41-летнего мужчины, пропавшего без вести с воскресенья.
Также продолжающаяся в течение недели огневая стихия уничтожила дома, а власти страны объявили об эвакуации туристов аварийными самолетами. До сих пор с бурными пожарами на островах Родос, Корфу и Эвбея борются сотни пожарных, которым помогают силы из Турции и Словакии.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что следующие дни будут трудными, а возможное улучшение условий ожидается только после четверга.
"Мы все стоим на страже. Перед лицом того, с чем сталкивается вся планета, особенно Средиземноморья, являющегося горячей точкой изменения климата, нет магического защитного механизма", - сказал он.
Ученые прогнозируют, что высокие температуры в Греции увеличатся к среде и превысят +44 С в некоторых районах.
- 23 июля сообщалось , что на острове Родос в Греции из-за рекордной жары по всей Европе бушуют лесные пожары. Около 3,5 тыс. человек были эвакуированы из домов и гостиниц.
- В тот же день в греческом городе Гитео зарегистрировали самый высокий показатель температуры воздуха за все время. Новый температурный рекорд составляет 46,4 °C.
- 25 июля на одном из крупнейших островов Греции Эвбея в Эгейском море во время тушения масштабных лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, упал самолет. Оба пилота погибли.
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