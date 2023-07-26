Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что среди погибших - два пилота самолета Canadair CL-215, упавшего во время тушения лесных пожаров на острове Эвия. Мужчинам было 34 и 27 лет.

Кроме этого, государственная телекомпания ERT отдельно сообщила об обнаружении в труднодоступном районе острова Эвия сожженного тела 41-летнего мужчины, пропавшего без вести с воскресенья.

Также продолжающаяся в течение недели огневая стихия уничтожила дома, а власти страны объявили об эвакуации туристов аварийными самолетами. До сих пор с бурными пожарами на островах Родос, Корфу и Эвбея борются сотни пожарных, которым помогают силы из Турции и Словакии.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что следующие дни будут трудными, а возможное улучшение условий ожидается только после четверга.

"Мы все стоим на страже. Перед лицом того, с чем сталкивается вся планета, особенно Средиземноморья, являющегося горячей точкой изменения климата, нет магического защитного механизма", - сказал он.

Ученые прогнозируют, что высокие температуры в Греции увеличатся к среде и превысят +44 С в некоторых районах.