В Греции и Франции зафиксировали первые случаи штамма "Омикрон"

Об этом сообщают France24 и Greek City Times .



Во Франции первый случай заражения новым штаммом "Омикрон" зафиксировали в пригороде Парижа.



Его обнаружили у вернувшегося из Нигерии мужчины. Напомним, западноафриканская страна 1 декабря подтвердила первые два случая штамма "Омикрон".



До этого Франция зафиксировала новый штамм коронавируса на территории острова Реюньон в Индийском океане.



2 декабря утром первый случай нового штамма обнаружила Греция. Министр здравоохранения Танос Плеврис отметил, что его выжили у грека, прибывшего на остров Крит из Южной Африки 26 ноября.



В аэропорту инфицированный получил отрицательный результат ПЦР-теста. Однако через несколько дней, почувствовав легкие симптомы, он повторно сдал тест, подтвердивший заражение "Омикроном".

Напомним, 25 ноября ученые Великобритании обнаружили новый COVID-штамм , имеющий 32 мутации.

Ряд стран ограничил авиасообщение со странами южного региона Африки.

ВОЗ заявила , что "Омикрон" может привести к серьезным последствиям в некоторых регионах мира.

По состоянию на 1 декабря штамм коронавируса "Омикрон" был обнаружен в 24 странах мира .

США подтвердили первый случай инфицирования штаммом "Омикрон".

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