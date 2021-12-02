В Греции и Франции зафиксировали первые случаи штамма "Омикрон"
В четверг, 2 декабря, Греция и Франция подтвердили первые случаи заражения новым COVID-штаммом "Омикрон"
Об этом сообщают France24 и Greek City Times .
Во Франции первый случай заражения новым штаммом "Омикрон" зафиксировали в пригороде Парижа.
Его обнаружили у вернувшегося из Нигерии мужчины. Напомним, западноафриканская страна 1 декабря подтвердила первые два случая штамма "Омикрон".
До этого Франция зафиксировала новый штамм коронавируса на территории острова Реюньон в Индийском океане.
2 декабря утром первый случай нового штамма обнаружила Греция. Министр здравоохранения Танос Плеврис отметил, что его выжили у грека, прибывшего на остров Крит из Южной Африки 26 ноября.
В аэропорту инфицированный получил отрицательный результат ПЦР-теста. Однако через несколько дней, почувствовав легкие симптомы, он повторно сдал тест, подтвердивший заражение "Омикроном".
- Напомним, 25 ноября ученые Великобритании обнаружили новый COVID-штамм , имеющий 32 мутации.
- Ряд стран ограничил авиасообщение со странами южного региона Африки.
- ВОЗ заявила , что "Омикрон" может привести к серьезным последствиям в некоторых регионах мира.
- По состоянию на 1 декабря штамм коронавируса "Омикрон" был обнаружен в 24 странах мира .
- США подтвердили первый случай инфицирования штаммом "Омикрон".
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