В Греции эвакуировали два города из-за лесных пожаров
Жители греческих городов Вотонас и Марафон получили приказ отправиться к побережью из-за лесных пожаров, которые вышли из-под контроля
Об этом сообщает ЕП .
Пожарные сообщили, что главный очаг огня разделился на несколько, которые распространяются в разных направлениях. Служба также готовится к сильным ветрам.
Десятки домов были разрушены или повреждены, а заместитель мэра Афиднеса Гиоргос Достис заявил, что в результате пожара была выжжена территория площадью от 4500 до 5000 гектаров.
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Погибших нет, были госпитализированы несколько десятков человек, в основном пожарные, которые получили легкие ожоги, а также жители, которые отравились дымом.
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