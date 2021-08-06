В Греции эвакуировали два города из-за лесных пожаров

Об этом сообщает ЕП .

Пожарные сообщили, что главный очаг огня разделился на несколько, которые распространяются в разных направлениях. Служба также готовится к сильным ветрам.

Десятки домов были разрушены или повреждены, а заместитель мэра Афиднеса Гиоргос Достис заявил, что в результате пожара была выжжена территория площадью от 4500 до 5000 гектаров.



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Погибших нет, были госпитализированы несколько десятков человек, в основном пожарные, которые получили легкие ожоги, а также жители, которые отравились дымом.