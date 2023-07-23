В Греции бушуют масштабные лесные пожары: эвакуировали тысячи человек
На острове Родос в Греции из-за рекордной по всей Европе бушуют лесные пожары. Около 3,5 тысяч человек эвакуировались из домов и гостиниц
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что пять вертолетов и 173 пожарных машины работали на Родосе. В районе Киотары были повреждены огнем три гостиницы. Также пострадали районы Лаэрмы, Лардоса и Асклипио.
Частные лодки присоединились к береговой охране Греции, чтобы помочь унести людей с пляжей на востоке острова, а корабли военно-морских сил страны направляются к острову, чтобы тоже эвакуировать людей.
В то же время, туристы жалуются на отсутствие связи со своими туристическими компаниями, а также на плохую коммуникацию со стороны местных властей.
По данным министерства климатических кризисов и гражданской защиты Греции, о пострадавших пока нет информации.
- 15 июля из-за лесных пожаров с острова Ла-Пальма в Испании местные власти эвакуировали по меньшей мере 500 человек. Пожар стал первым стихийным бедствием на острове после извержения вулкана в 2021 году.
- В воскресенье, 16 июля, вблизи города Писек в Чехии также вспыхнул пожар, охвативший около 40 гектаров леса. Во время работы по тушению огня пострадали пятеро спасателей.
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