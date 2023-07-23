Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что пять вертолетов и 173 пожарных машины работали на Родосе. В районе Киотары были повреждены огнем три гостиницы. Также пострадали районы Лаэрмы, Лардоса и Асклипио.

Частные лодки присоединились к береговой охране Греции, чтобы помочь унести людей с пляжей на востоке острова, а корабли военно-морских сил страны направляются к острову, чтобы тоже эвакуировать людей.

В то же время, туристы жалуются на отсутствие связи со своими туристическими компаниями, а также на плохую коммуникацию со стороны местных властей.

По данным министерства климатических кризисов и гражданской защиты Греции, о пострадавших пока нет информации.