В Гренландии зафиксировали аномально высокую температуру воздуха

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.



21 декабря в одном из самых северных городов на планете Каанаак в Гренландии был побит температурный рекорд, когда максимальная температура в дневные часы выросла до +8,3°C.



"Для таких высоких широт, учитывая холодный период года и тот факт, что в Гренландии сейчас царит полярная ночь - это настоящая аномалия!", - говорится в сообщении.



В этой части Гренландии солнце зашло в конце октября и взойдет только 13 февраля 2022 года.

Ранее Всемирная метеорологическая организация официально признала новый температурный рекорд в Арктике +38 °C, который был зафиксирован летом 2020 года в Верхоянске.