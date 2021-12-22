В Гренландии зафиксировали аномально высокую температуру воздуха
На севере Гренландии зарегистрирована рекордно высокая температура воздуха: +8,3°C
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
21 декабря в одном из самых северных городов на планете Каанаак в Гренландии был побит температурный рекорд, когда максимальная температура в дневные часы выросла до +8,3°C.
"Для таких высоких широт, учитывая холодный период года и тот факт, что в Гренландии сейчас царит полярная ночь - это настоящая аномалия!", - говорится в сообщении.
В этой части Гренландии солнце зашло в конце октября и взойдет только 13 февраля 2022 года.
- Ранее Всемирная метеорологическая организация официально признала новый температурный рекорд в Арктике +38 °C, который был зафиксирован летом 2020 года в Верхоянске.
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