В гражданских медучреждениях заработают военно-врачебные комиссии, - постановление правительства
Кабмин принял создание внештатных военно-врачебных комиссий на базе гражданских медицинских учреждений по Программе медгарантий
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Правительство приняло постановление о проведении осмотров командами медиков военно-врачебных комиссий, которые образуются при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
"Минздрав со своей стороны уже присоединился к созданию ВВК на базе гражданских учреждений здравоохранения. Также команда Минздрава работает в составе межведомственной работы для усовершенствования процессов работы ВВК. Мы готовы подставить свое плечо и сегодняшнее решение правительства по внедрению нового пакета в рамках Программы медицинских гарантий, предусматривающий проведение медицинских осмотров мультидисциплинарными командами врачей ВВК, которые образуются при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, очередное тому подтверждение", – отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Внештатные ВВК будут работать в гражданских медучреждениях. Это позволит усилить обеспечение работой врачей, которые вовлечены в проведение осмотров для оценки пригодности украинцев к военной службе.
Услуги, входящие в программу, будут бесплатными для проходящих ВВК:
- проведение лабораторных и инструментальных исследований;
- направление лица при наличии показаний в другие учреждения для проведения необходимых консультаций и обследований, а также для предоставления специализированной медпомощи в случае необходимости;
- оформление проектов справок и формирование заключений о состоянии здоровья.
Для ВВК гражданин должен иметь карточку обследования или осмотра призывника, или медосмотра кандидата на обучение в высших военно-учебных заведениях, также допускается направление руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.18
-
EUR
Покупка 40.62Продажа 41.61
- Актуальное
- Важное