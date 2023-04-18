Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Правительство приняло постановление о проведении осмотров командами медиков военно-врачебных комиссий, которые образуются при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

"Минздрав со своей стороны уже присоединился к созданию ВВК на базе гражданских учреждений здравоохранения. Также команда Минздрава работает в составе межведомственной работы для усовершенствования процессов работы ВВК. Мы готовы подставить свое плечо и сегодняшнее решение правительства по внедрению нового пакета в рамках Программы медицинских гарантий, предусматривающий проведение медицинских осмотров мультидисциплинарными командами врачей ВВК, которые образуются при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, очередное тому подтверждение", – отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Внештатные ВВК будут работать в гражданских медучреждениях. Это позволит усилить обеспечение работой врачей, которые вовлечены в проведение осмотров для оценки пригодности украинцев к военной службе.

Услуги, входящие в программу, будут бесплатными для проходящих ВВК:

проведение лабораторных и инструментальных исследований;

направление лица при наличии показаний в другие учреждения для проведения необходимых консультаций и обследований, а также для предоставления специализированной медпомощи в случае необходимости;

оформление проектов справок и формирование заключений о состоянии здоровья.

Для ВВК гражданин должен иметь карточку обследования или осмотра призывника, или медосмотра кандидата на обучение в высших военно-учебных заведениях, также допускается направление руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.