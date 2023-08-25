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В ГПСУ сказали, повлияла ли катастрофа самолета Пригожина на активность вагнеровцев возле границ Украины

25 августа, 2023 пятница
10:12
Война с Россией

Вероятная гибель вожака ПИК Вагнера Евгения Пригожина не повлияла на активность его наемников на границе с Украиной. Их количество в Беларуси уменьшается

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"На нашей границе в целом ситуация по-прежнему контролируемая. Мы не фиксировали каких-то непонятных действий. Но относительно пребывания наемников в Беларуси, то еще до 23 августа, до тех событий, которые произошли в России, мы фиксировали, что количество наемников в Беларуси уменьшается. Незначительно, но постепенно количество "вагнеровцев" шло на снижение. И с 23 числа их количество также продолжает уменьшаться", - сообщил он.

В то же время, по его мнению, после крушения самолета с Пригожиным "надо относиться по-другому к пребыванию наемников в Беларуси".

Демченко отметил, что вагнеровцы уезжали в Россию, в том числе под видом отпусков, но затем не возвращались в Беларусь.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера и его правая рука Дмитрий Уткин. Есть несколько версий об авиатроще: 1) самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса С-300; 2) сбили с ПВО; 3) взрыв произошел на самом борту.

После таких событий на аэродром "Мачулищи" из России прилетел Ил-76, полет оказался первым за последние месяцы. В мониторинговой группе "Белорусские Гаюн" отмечали, что "следует внимательно следить за активностью в районе лагеря ЧВК Вагнера в с. Мета, а также в Осиповичах и других локациях, где были замечены наемники".

Украинский Центр национального сопротивления отмечал активность среди вагнеровцев, они пытались покинуть лагеря в Беларуси и выехать в Россию. Колонны, вероятно, направлялись в направлении границы, но белорусские спецслужбы пытались препятствовать выезду техники.

А движение "Вагнер играй" предполагало возможный второй "Марш справедливости" на Москву.

После этого Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ПИК.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул , что Украина не причастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает , что после вероятной смерти Пригожина, вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью.

В Соединенных Штатах же убеждены, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ПИК Вагнера, вероятно , сбила ракета с территории России.

Российский диктатор тоже отреагировал на гибель Пригожина. Он назвал предводителя вагнеровцев "человеком сложной судьбы", который умеет добиваться "нужных результатов", но и совершал "серьезные ошибки".

Прокомментировал инцидент и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .

Новости
Украина
Евгений Пригожин
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