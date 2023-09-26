В ГПСУ разъяснили, какой вид ответственности будет ждать военнообязанных, незаконно выехавших за границу

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"Законодательством Украины предусмотрена ответственность за незаконное пересечение государственной границы. Поэтому в случае, если лица незаконно покинули пределы Украины, в первую очередь речь идет о тех гражданах, попытки которых пересечь границу удались за пределами пунктов пропуска, то они будут привлечены к ответственности. Это будет происходить сразу после их возвращения в страну. В первую очередь, для них предусматривается административная ответственность", - пояснил Демченко.



Спикер подчеркнул, что граждан причастных к организации незаконного пересечения границы также привлекут к ответственности.



"Конечно, наши оперативные сотрудники и другие правоохранительные органы будут привлекаться для того, чтобы устанавливать схемы, по которым граждане незаконно покинули пределы Украины. Это нужно для того, чтобы привлечь к ответственности лиц, способствовавших нелегальному пересечению границы и за это предусмотрено уже больше уголовная ответственность. Хочу отметить, что выезд граждан через пункты пропуска осуществляется в соответствии с правилами и условиями, утвержденными в постановлении правительства номер 57", - добавил он.

1 сентября глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия высказался относительно возможной экстрадиции украинцев , незаконно покинувших страну. "Они будут нести ответственность согласно законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации", – сказал политик.

В то же время ряд стран заявили, что не будут выдавать Украине ухилянцев. Так, например, Чехия сообщила, что массово не будет выдавать Украине мужчин, сбежавших от мобилизации. Однако Киев может запросить экстрадицию конкретного лица.

26 сентября представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что военнообязанных мужчин, незаконно выехавших за границу после 24 февраля 2022 года, привлекут к ответственности по возвращении в Украину