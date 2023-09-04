В ГПСУ рассказали, в какой области фиксируется большая активность вражеских ДРГ

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.

"РФ пытается использовать диверсионно-разведывательные группы на границе с Украиной. За последнее время мы видим большую активность по Сумскому направлению. Иногда возникают такие попытки в Черниговской области. За последнее время мы не фиксировали попыток использования ДРГ по Харьковской области", - рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины.

Андрей Демченко добавил, что все подразделения Сил обороны Украины максимально усилены, защищая границу с агрессором. Вражеские ДРГ сразу обнаруживаются и по ним открывается огонь, они отходят за линию нашего государственного рубежа.

15 августа украинские пограничники отразили попытку проникновения вражеской диверсионно-разведывательной группы на северном направлении: диверсанты пытались зайти в пределах Новгород-Сиверской территориальной громады.

22 августа Служба безопасности Украины задержала жительницу Сумщины, подозреваемую в помощи российским ДРГ. По данным следствия, она передавала врагу позиции пограничников и ВСУ в приграничных районах области





