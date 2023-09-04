Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В ГПСУ рассказали, в какой области фиксируется большая активность вражеских ДРГ
Эксклюзив

В ГПСУ рассказали, в какой области фиксируется большая активность вражеских ДРГ

4 сентября, 2023 понедельник
16:45
Война с Россией

Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины, отметил, что в последнее время российские ДРГ делают больше попыток зайти на Сумщину, иногда в Черниговскую область

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.

"РФ пытается использовать диверсионно-разведывательные группы на границе с Украиной. За последнее время мы видим большую активность по Сумскому направлению. Иногда возникают такие попытки в Черниговской области. За последнее время мы не фиксировали попыток использования ДРГ по Харьковской области", - рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины.

Андрей Демченко добавил, что все подразделения Сил обороны Украины максимально усилены, защищая границу с агрессором. Вражеские ДРГ сразу обнаруживаются и по ним открывается огонь, они отходят за линию нашего государственного рубежа.

  • 15 августа украинские пограничники отразили попытку проникновения вражеской диверсионно-разведывательной группы на северном направлении: диверсанты пытались зайти в пределах Новгород-Сиверской территориальной громады.
  • 22 августа Служба безопасности Украины задержала жительницу Сумщины, подозреваемую в помощи российским ДРГ. По данным следствия, она передавала врагу позиции пограничников и ВСУ в приграничных районах области



 

Видео
Украина
Россия
Сумщина
Черниговщина
Харковщина
Читайте также:
Умеров
Автор Татьяна Яворськая
3 сентября, 2023 воскресенье
Рустем Умеров: что известно о будущем главе Минобороны
військком
3 сентября, 2023 воскресенье
Мобилизация в Украине: Минобороны обновило список болезней для непригодности
Путін
2 сентября, 2023 суббота
Путин хочет затянуть войну, но речь идет о возможности завершить ее как можно скорее, - российский диссидент Яковенко
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 38.03
  • EUR
    Покупка 40.41
    Продажа 41.43
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
4 сентября
17:59
Италия готова присоединиться к восстановлению разрушенного РФ Спасо-Преображенского собора в Одессе
17:36
электроэнергиия
НКРЭКУ требует от Укрэнерго объяснить причину аварийной помощи из Европы в июле-августе
17:28
Обновлено
Поезд Одесса – Днепр задерживается "из-за нештатной ситуации"
17:23
В "ДНР" двух украинских военных "приговорили" к более чем 20 годам ареста
17:19
Обновлено
В Киеве проверили все школы и колледжи после сообщения о минировании
17:11
Netflix "похоронил" военного и поэта Вышебабу в документалке "Матери войны"
16:56
Вышел трейлер фильма "Годзилла минус один"
16:55
Обновлено
Путин после переговоров с Эрдоганом назвал условия возвращения РФ к зерновому соглашению
16:41
Эксклюзив
Гуменюк заявила, что россияне получили новую партию "шахедов"
16:33
Обновлено
Украина заявила о падении российских дронов в Румынии, Бухарест считает, что прямой угрозы не было
16:32
Обновлено
Комитет Рады поддержал отставку Резникова с должности министра обороны
16:21
В Киеве намерены наказывать заведения общественного питания, работающие в комендантский час
16:07
Обновлено
Польша начала выдавать Украине граждан, занимавшихся переправкой нелегалов в Европу
16:00
Эксклюзив
"Что вообще в голове творится?": Рассказ офицера НГУ о плененном летчике РФ, который просил вернуть ему иконки после того, как разбомбил церковь
15:59
На Красной площади в Москве задержали девушку с флагом Украины
15:55
Volkswagen заявил о готовности к запрету авто на ископаемом топливе
15:53
PR
Бизнес-клиенты Укргазбанка получают кэшбек по программе ЕБРР
15:41
"У нас есть только три варианта". В ЕС прокомментировали "зерновые переговоры" Путина и Эрдогана
15:35
Российский вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море, — росСМИ
15:35
Netflix отменил фильм "Невеста" из-за голливудских забастовок
15:14
В Германии заявили, что выборы в Украине важны, но сейчас не самые главные
15:05
Известный британский актер и писатель Стивен Фрай прибыл в Киев
14:53
Эксклюзив
Гончаренко назвал сложным и плохим "наследство" для Умерова в Минобороны
14:43
ООН
Комиссия ООН в Украине заявила о нехватке доказательств по геноциду со стороны РФ
14:39
Раде предлагают ограничить возраст студентов, не подлежащих мобилизации
14:20
На портале Дия добавили четыре онлайн-сервиса для семей с детьми
14:13
На ВОТ свозят на псевдовыборы "общественных наблюдателей" из России
14:08
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ожидается бабье лето
14:01
История девочки в первые дни войны: повесть украинской писательницы Оксаны Лущевской переиздадут в США
13:57
Япония отвечает записанными сообщениями на звонки Китая о сбросе воды с АЭС на Фукусиме
13:56
В Британии датская компания запустила в продажу инъекцию для похудения
13:52
НАЗК
НАПК открыло доступ к реестру коррупционеров
13:38
Нацбанк объявил о новом благотворительном сборе монет на нужды ВСУ
13:38
Россияне обстреляли Херсонщину: ранен ребенок
13:24
В Черниговской области к 12 годам тюрьмы приговорили оккупанта, который пытал местного для получения данных о ВСУ
13:09
Оккупанты "обучают" эвакуации дошкольников на случай проникновения "украинских ДРГ"
13:07
Россияне обстреляли городок на Сумщине: ранена женщина
13:05
Интервью
Позывной Песня, рожденный войной: история добровольца на фронте
13:03
Новости компаний
Как Ferrexpo внедряет стратегию разнообразия: кейс железорудной компании
12:54
По $11 тыс. за фиктивные справки: СБУ разоблачила схему уклонения от мобилизации
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV