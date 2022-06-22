В ГПСУ объяснили, с какого возраста дети могут самостоятельно уехать за границу
В ГПСУ прояснили условие, сколько лет должно быть ребенку, чтобы он мог самостоятельно выехать за пределы Украины
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Самостоятельно выезжать за пределы Украины ребенок может с 16 лет, однако необходимо учитывать законодательство той страны, куда он направляется", - говорится в сообщении.
В ГПСУ привели пример Польши, где дети в возрасте от 16 до 18 лет, если они направляются без законных опекунов или родителей, рассматриваются как без присмотра.
Таких детей могут поселить в специальные учреждения для временного пребывания, где они будут ждать законных представителей.
- 22 июня в ГПСУ прояснили условия пропуска военнообязанных мужчин для перевозки через границу гуманитарных грузов.
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