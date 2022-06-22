Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Самостоятельно выезжать за пределы Украины ребенок может с 16 лет, однако необходимо учитывать законодательство той страны, куда он направляется", - говорится в сообщении.

В ГПСУ привели пример Польши, где дети в возрасте от 16 до 18 лет, если они направляются без законных опекунов или родителей, рассматриваются как без присмотра.

Таких детей могут поселить в специальные учреждения для временного пребывания, где они будут ждать законных представителей.

22 июня в ГПСУ прояснили условия пропуска военнообязанных мужчин для перевозки через границу гуманитарных грузов.

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