В ГПСУ объяснили, как за границу выпускают мужчин, перевозящих гуманитарные грузы
В ГПСУ прояснили условия пропуска военнообязанных мужчин для перевозки через границу гуманитарных грузов
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Для военнообязанных мужчин, желающих перевезти гуманитарные грузы, нужно сделать три шага:
- Получить решения государственной областной военной администрации или Мининфраструктуры, оформленные в виде приказа или распоряжения;
- Наличие паспортного документа;
- Пребывание в информационной системе "Шлях".
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