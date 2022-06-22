В ГПСУ объяснили, как за границу выпускают мужчин, перевозящих гуманитарные грузы

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Для военнообязанных мужчин, желающих перевезти гуманитарные грузы, нужно сделать три шага:

Получить решения государственной областной военной администрации или Мининфраструктуры, оформленные в виде приказа или распоряжения; Наличие паспортного документа; Пребывание в информационной системе "Шлях".

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