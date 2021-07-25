В ГПСУ назвали самые популярные среди украинских туристов страны
В первом полугодии 2021 года больше всего украинцев посетило Польшу, Турцию и Египет
Об этом сообщает Госпогранслужба .
В первом полугодии 2021 всего украинский посетили Польшу - 1,9 млн граждан. Вторую позицию с ростом более чем в шесть раз заняла Турция - 774,5 тыс. Третье место с двойным приростом и общим количеством в 705 тыс. поездок занял Египет. В Россию ездили 371,9 тыс. украинцев.
Среди иностранцев больше всего Украину посещали граждане Молдовы - 368, 4 тыс. человек. На втором месте русские - 198,3 тыс., на третьем - румыны - 109,4 тыс.
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