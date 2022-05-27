В ГП "Антонов" опровергли информацию об "утилизации" обломков "Мрии". Она еще станет доказательством преступлений российских оккупантов
ГП "Антонов" тесно сотрудничает с правоохранительными, следственными органами Украины в направлении сбора доказательств преступлений, совершенных российскими оккупантами
Об этом сообщает компания на своей странице в фейсбуке.
"В сети интернет широко распространяется ложная информация о "вывозе из аэропорта "Киев-Антонов-2" агрегатов самолета Ан-225 "Мрия" с целью их дальнейшей утилизации". Отмечаем, что ГП "Антонов" тесно сотрудничает с правоохранительными, следственными органами Украины в направлении сбора доказательств преступлений, совершенных российскими оккупантами", - говорится в сообщении.
Также в компании отмечают, что видео, ставшее основой для распространения этой недостоверной информации, было снято "пиратским" способом и распространено без согласования с ГП "Антонов" и соответствующими государственными органами.
- Напомним, самый большой самолет мира Ан-225 "Мрия" был уничтожен в ходе наступления российских войск на Киев в конце февраля.
- В конце марта ДП "Антонов" создало Международный фонд возрождения легендарного самолета.
- 9 апреля в компании заявили , что Самолет АН-225 "Мрия" не смогли поднять в небо из-за угрозы потерять экипаж
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