Об этом сообщает компания на своей странице в фейсбуке.

"В сети интернет широко распространяется ложная информация о "вывозе из аэропорта "Киев-Антонов-2" агрегатов самолета Ан-225 "Мрия" с целью их дальнейшей утилизации". Отмечаем, что ГП "Антонов" тесно сотрудничает с правоохранительными, следственными органами Украины в направлении сбора доказательств преступлений, совершенных российскими оккупантами", - говорится в сообщении.

Также в компании отмечают, что видео, ставшее основой для распространения этой недостоверной информации, было снято "пиратским" способом и распространено без согласования с ГП "Антонов" и соответствующими государственными органами.

Напомним, самый большой самолет мира Ан-225 "Мрия" был уничтожен в ходе наступления российских войск на Киев в конце февраля.

В конце марта ДП "Антонов" создало Международный фонд возрождения легендарного самолета.

9 апреля в компании заявили , что Самолет АН-225 "Мрия" не смогли поднять в небо из-за угрозы потерять экипаж

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb