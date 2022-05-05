В гостях у Еспресо новый музыкальный проект из Украины

Концерты будут выходить в эфир по четвергам в 22:00 по среднеевропейскому времени (23:00 по Киеву).



Каждый стрим – это сеанс эмоциональной связи на языке музыки, не предполагающий много слов, переводов или объяснений. Зрителям предлагается на 1 час приглушить свет дома и прислушаться к голосу души каждого украинца, а вместе с этим и к голосу своей души, почувствовать единение. Во время одного из самых ужасающих в современной истории преступлений против человечности такой проект по замыслу его авторов может помочь восстановить моральные силы для продолжения жизни и совместной борьбы с рашизмом. Кроме того, иностранные и украинские зрители смогут перевести деньги на нужды гуманитарных волонтерских инициатив для жертв войны в Украине. Формула "Voices from the Underground" проста: 1 вечер = 1 музыкальный гость + 1 волонтерская инициатива для донатов.



Ведущим первого эфира станет Андрей Жолоб, лидер-вокалист пост-панк группы "Бетон", получивший неожиданную мировую известность благодаря авторской кавер-версии "Kyiv Calling" . На импровизированной ночной сцене, созданной прямо среди состава гуманитарной помощи и волонтерской кухни, Андрей представит первого музыкального гостя проекту. Им станет львовский коллектив "Пирог и Кнут". Сами себя эта самобытная группа описывает так:



"Это музыкально-поэтический проект настроен на популяризацию языка Края с помощью выше упомянутых явлений, то есть музыки и поэзии, ну и конечно же, хлопань. Грубая. Так что медленно, но уверенно поднимаем украинский поэтический пласт на другой уровень, социально канонизируя тем самым и самих поэтов Среди них Павел Тычина, Богдан-Игорь Антоныч, Степан Руданский, Владимир Сосюра, Василий Стус, Михаил Петренко... (Практикуем пеную декламацию или декламацию в пении...) Здесь Кнут, как артефакт драматического прошлого является аллегорией пам культурное наследие Края... С тем, действие-функция кнута, страдает определенной метаморфозой - из карательной, переходит в просветительскую плоскость. Так что всыпать плеть трактуется как - спеть песню..."



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