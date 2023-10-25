В Гостомеле водитель насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

Об этом сообщает полиция Киевской области.

ДТП произошло в поселке Гостомель, около 19:00 вторника, 24 октября. Предварительно известно, что водитель совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм 45-летний местный житель погиб на месте. По данному факту следователи уже приступили к досудебному расследованию.

"Полицейские Киевщины обращаются к водителям: неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, безопасное расстояние и скоростной режим. Также призываем пешеходов: в темное время суток носите светлую одежду и светоотражающие элементы!", - говорится в сообщении.