В Гостомеле водитель насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе
Вечером вторника, 24 октября, смертельное ДТП произошло в Гостомеле Киевской области
Об этом сообщает полиция Киевской области.
ДТП произошло в поселке Гостомель, около 19:00 вторника, 24 октября. Предварительно известно, что водитель совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм 45-летний местный житель погиб на месте. По данному факту следователи уже приступили к досудебному расследованию.
"Полицейские Киевщины обращаются к водителям: неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, безопасное расстояние и скоростной режим. Также призываем пешеходов: в темное время суток носите светлую одежду и светоотражающие элементы!", - говорится в сообщении.
- 25 октября в Киеве автомобиль выехал на тротуар и совершил наезд на двух пешеходов, стоявших на остановке общественного транспорта. Драгер показал, что водитель был трезв.
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