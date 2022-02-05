В Гостомеле приземлилась "Мрия" с военной помощью из Дании, - СМИ
Украинский авиалайнер "Мрия", крупнейший и мощный в истории мирового авиастроения самолетом, вечером 5 февраля 2022 года приземлился в аэропорту "Антонов", что в поселке Гостомель на Киевщине
По информации портала Обозреватель , самолет доставил в Украину партию помощи от вооруженных сил Королевства Дании, передает Эспрессо.TV .
Читайте на "Цензор.НЕТ": За две недели США передали Украине уже более 650 тонн оборонных боеприпасов. Сегодня поступили 85
Кадрамы посадки "Мечты" поделился предприниматель Дмитрий Загуменный.
"Проезжаю мимо аэропорта Гостомеля более 20 лет и никогда не видел взлета или посадки АН-225 "Мрия". Но сегодня моя удача улыбнулась мне. Проезжал мимо за минуты до посадки, увидел фонари взлетно-посадочной полосы и снял посадку крупнейшего транспортного самолета в мире ", – отметил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.96
Покупка 27.96Продажа 28.27
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.39
- Актуальное
- Важное