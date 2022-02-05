В Гостомеле приземлилась "Мрия" с военной помощью из Дании, - СМИ

По информации портала Обозреватель , самолет доставил в Украину партию помощи от вооруженных сил Королевства Дании, передает Эспрессо.TV .



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Кадрамы посадки "Мечты" поделился предприниматель Дмитрий Загуменный.







"Проезжаю мимо аэропорта Гостомеля более 20 лет и никогда не видел взлета или посадки АН-225 "Мрия". Но сегодня моя удача улыбнулась мне. Проезжал мимо за минуты до посадки, увидел фонари взлетно-посадочной полосы и снял посадку крупнейшего транспортного самолета в мире ", – отметил он.