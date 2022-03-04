В Гостомеле около 40 жителей ЖК "Покровское" предположительно находятся в заложниках у оккупантов. Убит голова ОТГ
В городе Гостомель Киевской области несколько десятков жителей жилого комплекса "Покровский", что на улице Свято-Покровская 73д, предположительно находятся в заложниках у российских военных или у "кадыровцев"
Об этом сообщает "Еспресо" со ссылкой на собственные источники.
Вечером четверга, 3 марта, жилой комплекс "Покровский" начали обстреливать кафиры и около 40 жителей спустились в укрытие, пересидев там ночь. В пятницу, 4 марта, с 8:00 утра люди перестали выходить на связь. Когда им звонили, отвечали неизвестные мужчины.
Согласно материалам из камер наблюдения, которые находятся в распоряжении "Еспресо", возле жилого комплекса, а также в самом доме по состоянию на четверг, 3 марта, находились оккупанты. Как можно заметить на фотографиях, они тяжело вооружены, а также располагают бронетехникой.
По состоянию на конец дня 4 марта с жителями ЖК нет связи.
Кроме того, источник "Еспресо" из окружения председателя Гостомельской Объединенной территориальной общины вечером 4 марта сообщил, что ее глава Юрий Прилипко убит.
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