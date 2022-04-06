В Гостомеле до 14 апреля был введен комендантский час
В Гостомеле с 06:00 7 апреля до 6:00 14 апреля введен комендантский час
Об этом сообщает Киевская ОВА.
С 6 утра 7 апреля до 6 утра 14 апреля категорически запрещается находиться на улицах и других общественных местах, а также передвигаться транспортом и пешком.
"Такие временные ограничения необходимы для того, чтобы специалисты могли деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для возвращения людей", - говорится в сообщении Киевской ОВА.
На остальной территории Киевщины комендантский час продлится с 21:00 6 апреля до 06:00 7 апреля.
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