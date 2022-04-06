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В Гостомеле более 400 человек пропали без вести, - военная администрация

6 апреля, 2022 среда
07:44

В Гостомеле на Киевщине более 400 человек пропали без вести за время оккупации поселка российскими военными

Об этом заявил глава Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко, передает Общественное радио.

"За 35 дней оккупации у нас более 400 пропавших без вести. Подвалы Гостомеля мы сейчас осматриваем совместно с ГСЧС и работниками патрульной полиции. У нас есть около 1200 жителей, связь с которыми подтверждена и которые информируют нас о местонахождении тех или иных людей, которые уехали", - подчеркнул он.

Так, в Гостомеле оккупанты убили голову поселка Юрия Прилипко вместе с волонтерами Русланом Карпенко и Иваном Зарей, чьи тела нашли. Однако в населенном пункте нашли не так много погибших.

"Далее в селах нашей общины были найдены расстрелянные тела, убиты жители. Также несколько жителей нашей общины были найдены в Буче", – уточнил Тарас Думенко.

Глава поселковой военной администрации отметил, что россияне перемещали людей.

"У нас есть подтвержденные данные, что люди из Глебовки попадали в Гостомель, а затем с ними исчезала связь. Но нужно понимать, что оккупанты также заметали следы своих преступлений", - заявил он.

По словам Тараса Думенко, есть подтверждение, фотовидеофиксация гибели жителей, однако их тела до сих пор ищут.

"Ты мог двигаться в направлении Гостомеля, и вдоль дороги стояли расстрелянные автомобили с телами, включая детей. И мог возвращаться назад, а этих тел уже не было", - добавил глава поселковой военной администрации.

Он сообщил, что украинские военные максимально берегли гражданских жителей и не наносили ударов, в отличие от россиян.

"Оккупанты прятали свою технику в огородах людей, в домах. Многие заборы снесены, видны следы, как они прятались за мирным населением. Это происходило каждый день", - пояснил Тарас Думенко.

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