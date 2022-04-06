В Гостомеле более 400 человек пропали без вести, - военная администрация

Об этом заявил глава Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко, передает Общественное радио.



"За 35 дней оккупации у нас более 400 пропавших без вести. Подвалы Гостомеля мы сейчас осматриваем совместно с ГСЧС и работниками патрульной полиции. У нас есть около 1200 жителей, связь с которыми подтверждена и которые информируют нас о местонахождении тех или иных людей, которые уехали", - подчеркнул он.



Так, в Гостомеле оккупанты убили голову поселка Юрия Прилипко вместе с волонтерами Русланом Карпенко и Иваном Зарей, чьи тела нашли. Однако в населенном пункте нашли не так много погибших.



"Далее в селах нашей общины были найдены расстрелянные тела, убиты жители. Также несколько жителей нашей общины были найдены в Буче", – уточнил Тарас Думенко.



Глава поселковой военной администрации отметил, что россияне перемещали людей.



"У нас есть подтвержденные данные, что люди из Глебовки попадали в Гостомель, а затем с ними исчезала связь. Но нужно понимать, что оккупанты также заметали следы своих преступлений", - заявил он.



По словам Тараса Думенко, есть подтверждение, фотовидеофиксация гибели жителей, однако их тела до сих пор ищут.



"Ты мог двигаться в направлении Гостомеля, и вдоль дороги стояли расстрелянные автомобили с телами, включая детей. И мог возвращаться назад, а этих тел уже не было", - добавил глава поселковой военной администрации.



Он сообщил, что украинские военные максимально берегли гражданских жителей и не наносили ударов, в отличие от россиян.



"Оккупанты прятали свою технику в огородах людей, в домах. Многие заборы снесены, видны следы, как они прятались за мирным населением. Это происходило каждый день", - пояснил Тарас Думенко.

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