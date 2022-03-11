В Госспецвязи дали 5 советов, как пользоваться интернетом во время войны

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Госспецсвязи.



Советуется отключить загрузку файлов и медиа в мессенджерах. Сделать это можно в настройках телефона и мессенджера. Также просят не ставить на загрузку большие файлы: фильмы, игры и т.д.



В Госспецсвязи посоветовали смотреть видео в пониженном качестве. По возможности пользуйтесь фиксированным Интернетом или Wi-Fi.



"Онлайн игры в войну можно ограничить детям и предложить поиграть в установленные на вашем девайсе игры. Если вы взрослые и хотите повоевать - становитесь в ряды терробороны. Так же уменьшите время видеоконференций до минимума", - таков пятый совет Госспецсвязи .



В структуре отметили, что эти советы уменьшают нагрузку на сети мобильных операторов.



"Эти все советы уменьшают нагрузку на сети мобильных операторов и позволяют держать связь. Чем лучше у нас будет работать интернет, тем больше россиян узнают дорогу, по которой пошел российский корабль. Слава Украине", - завершили сообщения.

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