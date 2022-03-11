В Госспецвязи дали 5 советов, как пользоваться интернетом во время войны
В Госспецвязи дали 5 советов, как пользоваться интернетом во время войны, чтобы быть всегда на связи
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Госспецсвязи.
Советуется отключить загрузку файлов и медиа в мессенджерах. Сделать это можно в настройках телефона и мессенджера. Также просят не ставить на загрузку большие файлы: фильмы, игры и т.д.
В Госспецсвязи посоветовали смотреть видео в пониженном качестве. По возможности пользуйтесь фиксированным Интернетом или Wi-Fi.
"Онлайн игры в войну можно ограничить детям и предложить поиграть в установленные на вашем девайсе игры. Если вы взрослые и хотите повоевать - становитесь в ряды терробороны. Так же уменьшите время видеоконференций до минимума", - таков пятый совет Госспецсвязи .
В структуре отметили, что эти советы уменьшают нагрузку на сети мобильных операторов.
"Эти все советы уменьшают нагрузку на сети мобильных операторов и позволяют держать связь. Чем лучше у нас будет работать интернет, тем больше россиян узнают дорогу, по которой пошел российский корабль. Слава Украине", - завершили сообщения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.93
-
EUR
Покупка 32.47Продажа 34.4
- Актуальное
- Важное