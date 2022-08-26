English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Технологии В Госспецсвязи рассказали, "прячутся" ли в QR-кодах вирусы

В Госспецсвязи рассказали, "прячутся" ли в QR-кодах вирусы

26 августа, 2022 пятница
19:36
Технологии

Госспецсвязи объясняет украинцам, можно ли подхватить вирус, просканировав QR-код

Об этом пишет официальный facebook Государственной службы спецсвязи и защиты информации.

"Создать QR-код сегодня может каждый, это дело нескольких минут. Как и любые популярные технологии, QR-коды могут быть использованы с преступными целями. Например, в таком коде может быть зашифрована ссылка на фишинговый сайт. Или файл с вирусом. Или фальшивые платежные реквизиты", – пишет Госспецсвязи.

Чтобы уберечься, украинцам советуют сканировать QR-коды только из проверенных источников. Если QR-код ведет на вебсайт, убедитесь в правильности написания его адреса, пользуйтесь антивирусами, будьте особенно осторожны и обращайте внимание, не наклеен ли один QR-код поверх другого.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Общество
Украина
Читайте также:
Сергей Шойгу
24 августа, 2022 среда
Шойгу объяснил, почему "спецоперация" в Украине затянулась на полгода
Совбез ООН
24 августа, 2022 среда
Россия пыталась заблокировать выступление Зеленского на заседании Совбеза ООН
загибель доньки Дугіна, росія
25 августа, 2022 четверг
МИД Украины вызвало апостольского нунция, чтобы выразить разочарование словами Папы Франциска о Дугиной
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.45
    Покупка 39.45
    Продажа 40.3
  • EUR
    Покупка 39.42
    Продажа 40.46
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
26 августа
20:29
Эксклюзив
Российские олигархи продолжают контролировать свои активы в Украине, - юрист Загребельская
20:26
Юрий Бойко
Экс-лидер ОПЗЖ Юрий Бойко отдыхает в Карловых Варах
20:18
Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза против России
20:16
В Запорожье прогремели взрывы
20:15
Интервью
на фото: Роман Костенко
Если главной будет стратегия сохранения жизни, мы никогда не победим в этой войне – полковник Костенко
20:09
Виктор Ляшко
Если произойдет авария. Министр здравоохранения рассказал о готовности к ядерной катастрофе
19:59
Россия выпустила две ракеты Х-22 по Покровской громаде Днепропетровщины
19:56
"Россия должна обеспечить ремонт поврежденных линий электропередачи": Боррель о ситуации на ЗАЭС
19:30
Обязательную эвакуацию могут объявить с части территорий еще трех областей – Верещук
19:20
Лига конференций: результаты жеребьевки группового этапа
19:13
"Днепр-1" сыграет с АЗ, "Аполлоном" и "Вадуцом" в Лиге конференций
19:08
Интервью
Помним, с чего все началось – началось с Соглашения об ассоциации с ЕС – польский политик Сикорский
19:07
Россияне получили отпор ВСУ в боях на Бахмутском, Харьковском и Авдеевском направлениях, – Генштаб
18:53
Пользуются китайской картой: россияне опустошают банкоматы в Финляндии, чтобы снять валюту в обход санкций
18:48
Южная Корея подписала контракт с РФ на строительство первой атомной электростанции в Египте
18:31
Инфографика
АЗС
Цены на горючее сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:23
Обновлено
Россияне обстреляли из "ураганов" громаду на Днепропетровщине, ранена 63-летняя женщина
18:13
"Мы видели, как такое делали нацисты во время Второй мировой войны": Джонсон осудил "культурный вандализм" РФ в Украине
17:53
В Запорожье сообщили подозрение в государственной измене 9 правоохранителям
17:46
Италия предоставит Украине 2 млн евро на разминирование территорий
17:20
Мэр Харькова уволил Сергея Колесника за "поведение, несовместимое в условиях войны со статусом госслужащего"
17:14
ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту и Чернобаевке
17:12
Россия выводит свои истребители из Крыма после серии взрывов, - Business Insider
17:11
Эксклюзив
Интенсивность боев не уменьшилась, но ВСУ героически сдерживают продвижение россиян, – военный эксперт Катков
16:59
Эксклюзив
"Дешевая пародия, где режиссерами являются ФСБ": экс-командир полка "Азов" Жорин о суде над пленными азовцами
16:56
Россия получила сотни иранских беспилотников, которые могут использовать против Украины, - AP
16:53
Руководитель Института подготовки юридических кадров СБУ подозревается в госизмене
16:41
Литва купит в Польше 37 беспилотников-камикадзе для Украины: средства собрали жители страны
16:37
Обновлено
В Бердянске взорвали авто коллаборанта Александра Колесникова, он умер
16:34
Эксклюзив
на фото: Роман Костенко
Отступление россиян из Херсона будет означать для Путина потерю авторитета, - полковник СБУ Костенко
16:29
Эксклюзив
Россияне сделают все возможное, чтобы инспекция МАГАТЭ не попала на ЗАЭС, - эксперт по энергетике Омельченко
16:18
95% школ Киева будут работать в смешанном формате, – Кличко
15:52
Бельгия выделила €8 млн на невоенную поддержку ВСУ
15:42
"Мы с Путиным говорили, что оснастим ядерным оружием белорусские самолеты": Лукашенко пригрозил Западу ударом по "центрам принятия решений"
15:37
Рамзан Кадиыров
Украина объявила Кадырову и двум его приспешникам подозрения в военных преступлениях и агрессивной войне
15:32
Андрей Мельник
"Это означает измену Украине": посол в Германии Мельник о призыве однопартийцев Шольца не помогать оружием
15:28
Россияне создали по меньшей мере 21 фильтрационный лагерь на временно оккупированной Донетчине – расследование Йельского университета
15:25
Один из остановленных энергоблоков Запорожской АЭС подключили к энергосети
15:12
Фракция ОПЗЖ в Запорожском облсовете заявила о прекращении деятельности
15:04
Кто такая Евгения Бильченко? Подруга Прилепина, корректировщица и русская поэтесса
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV