В Госспецсвязи рассказали, "прячутся" ли в QR-кодах вирусы
Госспецсвязи объясняет украинцам, можно ли подхватить вирус, просканировав QR-код
Об этом пишет официальный facebook Государственной службы спецсвязи и защиты информации.
"Создать QR-код сегодня может каждый, это дело нескольких минут. Как и любые популярные технологии, QR-коды могут быть использованы с преступными целями. Например, в таком коде может быть зашифрована ссылка на фишинговый сайт. Или файл с вирусом. Или фальшивые платежные реквизиты", – пишет Госспецсвязи.
Чтобы уберечься, украинцам советуют сканировать QR-коды только из проверенных источников. Если QR-код ведет на вебсайт, убедитесь в правильности написания его адреса, пользуйтесь антивирусами, будьте особенно осторожны и обращайте внимание, не наклеен ли один QR-код поверх другого.
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