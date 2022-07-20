В Госспецсвязи предупредили украинцев о новой кибератаке
В Украине зафиксировали новую кибератаку с использованием вредоносной программы-похитителя
Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о распространении опасного файла с названием "Доклад0507224.ppt". Файл содержит изображение-миниатюру, на которой упоминается Оперативное командование "Юг", – рассказали в Госспецсвязи.
Если пользователь откроет документ, то на компьютере появится вредоносная программа-стиллер AgentTesla и похищение информации. Специалисты предполагают, что кибератака направлена на государственные организации Украины.
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